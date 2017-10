Arma Gene Simmons su 'party' en Monterrey

Monterrey

Una completa fiesta llena de chicas, amigos y mucho rock and roll fue lo que ofreció el cantante y bajista Gene Simmons en la ciudad.

El cantante de la larga lengua e integrante de la banda KISS, se presentó por segunda ocasión consecutiva como parte del Northside Festival, pero ahora en faceta solista.

Su presentación se realizó justo a mitad del evento, pero esto no fue impedimento para que decenas de caras pintadas se dieran cita para disfrutar de su presentación, que resultó explosiva y llena de bromas.

En punto de las 17:40 salió al escenario al sonido de "Deuce". La primera parte de su set incluyó éxitos como "Parasite" y "Charisma", cada uno coreado por los fans.

Gene se dirigió en todo momento en español a sus fanáticos, demostró que a pesar que no lo habla a la perfección se puede "defender" en el escenario. Lo que más domina son las maldiciones, pues mencionó un gran número.

"Viva México. Viva Monterrey. Gracias chicas, hola caballeros", fueron parte de las palabras que dijo en el escenario.

Tras 40 minutos de presentación, Gene Simmons se despidió con el éxito de KISS "Rock and Roll All Nite", en donde subió a muchos seguidores para que los acompañaran en la canción.

¿Cuáles Tigres del Norte? A él le gusta Maná

Al término de su presentación, Simmons ofreció una conferencia de prensa en la que aprovechó para desmentir los rumores que aseguraban que tocaría con Los Tigres del Norte.

"No sé por qué me preguntan por Los Tigres del Norte, si a mí lo que me gusta es la banda Maná. Ellos sí me gustan", comentó en entrevista el líder de KISS.

Además, reveló que también es seguidor de la música de Juanes, pero al ser cuestionado sobre cuál era su canción favorita de la banda originaria de Guadalajara, su reacción sorprendió a los presentes.

"¿Me estás poniendo a prueba?, Por qué me preguntas de mi canción favorita de Maná, si lo que más me gusta es José José... ¿por qué no me preguntas de su música?", puntualizó.

Gene ofreció una conferencia de prensa muy a su estilo: llena de sarcasmos, risas y bromas. Aprovechó para presentar de manera oficial su nuevo proyecto, el cual solo llevará por nombre Gene Simmons y su Banda.

Ahora, continuará su gira por la Ciudad de México y otras plazas de la República Mexicana.