Pareja se casa en concierto de Foo Fighters

Seguramente han deseado que su pareja les pida matromonio en la playa, en una cena romántica o en algún otro país, pero no Tony Rosales, quien decidió preguntarle a Belinda Marie Ramos si quería ser su esposa ¡en un concierto de Foo Fighters!.

La banda, que se encuentra de gira, tocó el 21 de abril en la ciudad de Dallas, el recinto estaba a su máxima capacidad y el grupo tocaba sus éxitos, entonces Tony decidió sorprender a su novia durante la canción "Everlong".

El tierno momento fue captado en video, donde podemos ver cómo una chica, que funge como el sacerdote que los va a casar, les hace una serie de preguntas, que lee de una hoja y el novio toma la mano de la novia y le pone el anillo.

Belinda compartió el video en su cuenta de Twitter y escribe: "Oigan Foo Fighters, grandes gritos por ser la banda en su boda. Muchas gracias al personal del pabellón Starplex por ayudar a que nuestros sueños se hagan realidad".

Hey @foofighters big shout out for being the band at your wedding . Thanks a million to the staff at the starplex pavilion for helping our dreams come true #foofighterswedding#bestfoodayever#davegrohl#foofighterspic.twitter.com/ioq9Sunj4p