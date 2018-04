Fobia está listo para celebrar su 30 aniversario

Ciudad de México

Luego de seis años de no tocar juntos, Francisco Huidobro, Leonardo de Lozanne, Iñaki Vazquez, Jay de la Cueva y Javier El Cha! Ramírez vuelven a reunirse para celebrar los 30 años de trayectoria de Fobia, con una gira que por el momento contempla 20 fechas alrededor de toda la República Mexicana.

"Esta es una celebración muy padre para nosotros, es como una boda entre cinco, donde van todos tus amigos, todos tus invitados; es bien padre no nada más salir al escenario y no nada más ver una masa de gente que no alcanzas a distinguito, está increíble que desde el escenario puedes ver amigos de toda la vida ahí, es súper emocionante, súper emocionante eso", dijo a ¡hey! Paco Huidobro.

El compositor invitó a sus fans a seguirlos en este festejo, pues puede ser una de las últimas veces que los vean como banda: "Lo más probable es que sea la última gira, digo, uno nunca puede saber qué puede pasar en el futuro, pero lo más probable es que no volvamos a tocar juntos".

Mencionó que arrancarán su gira el viernes 20 de abril durante la séptima edición del Festival Tecate Pal' Norte, en Monterrey; luego seguirán por ciudades como Culiacán, Ensenada y Tuxtla Gutiérrez, pasando por el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el próximo 29 de junio.

"Lo hemos preparado con muchas ganas, ensayando duro, también como dejando de lado las diferencias, digo nunca tuvimos un pleito así terrible, pero sí ya había intereses musicales muy distintos, que los sigue habiendo, pero los estamos conciliando", compartió en entrevista.

Comentó que, aunque todos han tenido proyectos por separado, el hecho de no trabajar juntos durante un par de años les demanda un tiempo de ensayo y preparación de los conciertos y sorpresas para su público.

"Obviamente aunque toquemos todos muy bien hay que convertirlo en una unidad, porque un grupo es un equipo y tiene que hacerse que todo funciones sincronizada y ordenadamente", señaló.

El guitarrista añadió que han pensado incluir fechas en otro país; sin embargo, todavía no tienen nada confirmado.

