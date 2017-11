Finn Wolfhard y su banda Calpurnia estrenarán EP

Ciudad de México

Finn Wolfhard, estrella de Stranger Things, y su banda Calpurnia, están grabando su primer EP. Así lo dio a conocer NME en su portal.

Cadien Lake, vocalista de la banda Twin Peaks, está detrás de la producción de este material.

Calpurnia firmó con el sello canadiense Royal Mountain Records, que ha lanzado a grupos como Alvvays, Mac DeMarco, METZ, entre otros.

A principios de año, Calpurnia hizo un cover a una canción de Twin Peaks titulada Wanted You, la respuesta no se hizo esperar y en su cuenta de Twitter, los Peaks respondieron "Nuestro chico y su banda realmente lo hicieron. Gran amor, Finn, no puedo esperar para conocerte, amigo".

Wolfhard reveló cuáles son sus influencias musicales.

"Me encanta la música de los 80 y 90. Me encantan Nirvana, Joy Division y New Order", concluyó.

Te dejamos el cover de Calpurnia a Twin Peaks.

ERV