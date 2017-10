Fifth Harmony, el éxito de ‘The X Factor’

Ciudad de México

Lauren, Dinah, Normani, Ally y Camila iniciaron su carrera profesional como Fifth Harmony en el reality show The X Factor, reality show que las lanzó a la fama y se convirtió en el momento más importante de su carrera.

Te presentamos los datos curiosos que debes saber de la agrupación que se presentará esta noche en el Auditorio Nacional.

1.- En 2012, la agrupación se presentó por primera vez en el programa estadunidense The X Factor con el tema de Demi Lovato "Skyscraper".





2.- Una de sus presentaciones más aplaudidas fue con "Anything Could Happen", de Ellie Goulding, en la semana siete.





3.- La primera colaboración que hicieron fue con Demi Lovato en la final con el tema "Give Your Heart a Break".





4.- La agrupación llegó a la final y obtuvo el tercer lugar con su interpretación de "Let It Be", The Beatles.









5.- La agrupación lanzó su primer EP en 2013 titulado Better Together, este material tuvo dos ediciones más, la primera en acústico y la segunda con remixes.









6.- En 2015 lanzan su primer álbum Refection con el que consolidan su carrera con canciones como: "Worth It", "BO$$", "Like Mariah", entre otros.





7.- Después del lanzamiento de su más reciente material discográfico 7/27, Camila Cabello decide abandonar la agrupación para continuar su carrera como solista.





8.- El ahora cuarteto sigue con fuerza en la industria musical con temas como "Down" y "Angel".





