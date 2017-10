Puentes, no muros: Fifth Harmony apoya a mexicanos

Ciudad de México

Fifth Harmony, integrado por Lauren, Dinah, Normani y Alli, se presentó ante casi 10 mil personas en el Auditorio Nacional, donde al final de su concierto apoyaron a sus fans mexicanos, quienes se manifestaron en contra del muro fronterizo entre México y Estados Unidos.

Becky G fue la encargada de abrir su presentación y al terminar hubo un intermedio de 30 minutos, tiempo en el que la seguridad del foro ponía orden en la zona general, donde los jóvenes de entre 15 y 20 años se estaban empujando.

Al pasar las 21:00 horas, las cuatro cantantes aparecieron en el escenario luciendo un vestuario negro con plateado, mientras interpretaban "Worth It".

"¡Buenas noches! Gracias por venir, gracias a los que vinieron el año pasado y a los que no vinieron hace un año, Bienvenidos... Aquí hace mucho calor", expresó en español Lauren.

El cuarteto estuvo acompañado por tres músicos en batería, bajo y teclado. Además de estar apoyadas por imágenes de luces que exaltaron su brillo.

"BO$$", "Sauced Up" y "Reflection" continuaron encendiendo los ánimos de la multitud.

Los millennials no dejaron de gritar en todo momento el cariño que sentían por Lauren, Dinah, Normani y Alli, quienes en varios momentos recibieron regalos como gorras y playeras, que les arrojaban.

Un centenar de celulares en la zona general enfocando a las cantantes e iluminando el escenario no podía faltar.

La noche transcuerió y los jóvenes se rondoeron ante el "Te quiero mucho" de Dinah, quien desató que todos sus fans gritaran con todas sus fuerzas.

Los éxitos "Work From Home", "Down", "That's My Girl" y "Angel" no podían quedar atrás y fueron los que pusieron a bailar al público.

El concierto concluyó con el tema "Bridge", con el que al finalizar uno de sus fans lanzó una bandera de México con la leyenda "Puentes, no muros", la cual levantaron Dinah y Lauren en alto y emocionadas la mostraron al público como muestra de apoyo.

El domingo pasado, la Casa Blanca entregó al congreso una larga lista de medidas migratorias que el presidente Donald Trump demanda que sean cumplidas, entre ellas la construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos.

Previo a la presentación de Fifth Harmony, Becky G tomó el eacenario con la interpretación de sus más grandes éxitos como: "Can't Stop Dancing'", "Mangú", "Sola" y "Mayores".

La cantante mexicoamericana estuvo conmovida por presentarse en el escenario que representa sus raíces.

Al escuchar al unísono las voces de sus fans corear su nombre, la intérprete lloró y aseguró que "aunque vivo en los Estados Unidos, soy mexicana de corazón".

"Ustedes son mi familia, también las chicas lindas de Fifth Harmony", expresó.

Becky G sorprende en el escenario

El Auditorio Nacional hizo énfasis en explicar al público cuáles eran las salidas de emergencia entre el show de Becky G y Fifth Harmony.

La cantante fue recientemente reconocida con disco de platino por su tema "Mayores".

Becky G hizo un homenaje a Selena con el tema "Si una vez".

La mayoría de los fans eran jóvenes entre 15 y 25 años.

