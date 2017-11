Buscan que el Corona Capital produzca momentos inolvidables

México

Lograr que este fin de semana los poco más de 170 mil asistentes al festival Corona Capital vivan “momentos inolvidables” es el gran reto de Guillermo Parra, creador del encuentro musical y director de Eventos Internacionales de Ocesa.

Contrario a lo que pudiera pensarse, la preocupación y ocupación del ejecutivo se dirige a los servicios, pues asegura que la experiencia que le han dejado las emisiones anteriores, le obliga a trabajar más en ese rubro, con la intención de que “el público que permanece varias horas en la cita musical, no solo salga complacido con el cartel, sino también se vaya satisfecho y diga, ‘qué bien la pasé’, ‘qué bien comí’, ‘conocí al novio de mi vida’, ‘conocí a mis mejores amigos’”, por la experiencia que piensan brindar.

Por ello destacó: “Este año mi reto y el gran reto de Ocesa es que la cuestión de servicios corra, como nunca ha ocurrido. En estos ocho años, las áreas que dan servicio al festival han crecido y este año tenemos que hacer que todas funcionen perfectamente. Me refiero a las tres áreas de comida, el food court, los food trucks y el gourmet, pero también al área de baños”, zona en la que comentó se han ocupado de que “esté al nivel que se requiere”, para lo cual han integrado mayor personal y una logística que permita que al final los baños queden como cuando se abrieron en el arranque del espectáculo”.

Como parte de los servicios a los que se refiere también se consideran “las activaciones alternativas que ofrecen los patrocinadores, en lo que trabajamos mucho con ellos para que sean opciones que vayan de acuerdo a las características del evento, y además brinden un plus de entretenimiento en el marco del festival”, explicó Parra.

Aunque a decir del ejecutivo el rol de los patrocinadores es “fundamental, pues en México no podríamos tener un festival de la magnitud del Corona Capital, sino tuviéramos su respaldo, porque, por ejemplo, a los Foo Fighters no les importa si tocan en el Corona Capital en México o en el Lollapalloza en Estados Unidos; ellos cobran lo mismo y en dólares. Desafortunadamente, la devaluación en los últimos tres años ha sido de 40 por ciento”.

No obstante, destacó que “el boleto para el festival es mucho más barato de lo que cuesta en otras partes un evento similar, y todo ello gracias al patrocinio que tenemos”.

Este año el cartel que ha atraído al público lo encabezan los Foo Fighters, Green Day y Cage The Elephant, quienes representan a los máximos exponentes en el rock y música alternativa, por lo que el ejecutivo se dice “tranquilo”, al menos en lo que a la cuestión artística corresponde “pues ya depende de ellos lo que pase cuando suban al escenario”.

Sin embargo, Parra reconoce que ha habido ocasiones en las que en aras “de cambiar, de ir a la vanguardia, han fracasado, porque el público no ha respondido de manera positiva”, como sucedió hace un par de años “cuando trajimos a Calvin Harris y nos fue mal con la taquilla y con la crítica. Aunque fue muy curioso, porque ese mismo año el headliner de Lola Palloza fue precisamente Calvin, lo cual habla de que no estábamos equivocados. Aunque no es fácil complacer al público y te la cobran muy, muy fuerte”, dijo refiriéndose a los jóvenes que asisten a la cita, cuyas edades fluctúan entre 18 y 25 años.

LO QUE TIENES QUE SABER

La octava edición del festival anual de rock y música alternativa Corona Capital arranca hoy a las 14 horas; sin embargo, las puertas para llegar a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez estarán abiertas desde una hora antes. La recomendación de los organizadores es no utilizar el automóvil, para evitar problemas de movilidad.

Las opciones designadas para llegar al inmueble en el complejo deportivo de la Magdalena Mixhuca son la Parada Uber en la Puerta 3 del Palacio de los Deportes. Las estaciones del Metro más cercanas son Ciudad de los Deportes y Puebla y de la línea 2 del Metrobús se encuentran Goma, Iztacalco y UPIICSA.

Entrando por la Puerta 15 (sobre Añil) está la entrada de autos. Ahí se indicarán las zonas de estacionamiento. Si se llega en bicicleta lo optimo es llevar una cadena con candado para dejarla en un lugar determinado.

CLAVES

HOMENAJE A LOS CAÍDOS

Para rendir tributo a la memoria de Chris Cornell, Chester Bennington, Chuck Berry y Tom Petty, artistas urbanos realizarán trabajos al lado de los escenarios.

“Son cuatro que se nos fueron y nos hubiera encantado tenerlos algún día en el festival, en eso se inspiraron”, contó Armando Calvillo, director de festivales de OCESA.

Para relajarse habrá rueda de la fortuna, lo más conveniente es subirse antes de las 15 horas.