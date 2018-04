Mexicanos prenden el Festival Vaivén

Morelos

La tarde avanza y cada vez más personas se reúnen en los dos escenarios principales del Festival Vaivén 2018, donde diversas bandas mexicanas han puesto a bailar y cantar a quienes se dieron cita este sábado en Jardines de México.

Conforme baja el sol, los asistentes dejan las carpas y árboles y se acercan a donde Hello Seahorse! toca temas como "No es que no te quiera", la vocalista los deleita con viejas y nuevas canciones; sus fans agradecen con aplausos.

TE RECOMENDAMOS: Arranca el Festival Vaivén 2018

A unos metros, Rey Pila comienza a tocar; el calor sigue sintiéndose, por los que muchos deciden quitarse las playeras o ponerse prendas más ligeras, además el pasto permite caminar descalzos las instalaciones.

Minutos más tarde, Caloncho pone a cantar a los espectadores; sus ritmos relajados, que tienen un toque de reggae, invitan a moverse: "El baile libera", dice el cantante a su público.

Su set list incluye temas como "Fruta", "Chupetazos", "Bálsamo" y "Mascota"; mientras, el atardecer ilumina de colores el paisaje, pues desde la sede se ven las montañas que rodean el estado de Morelos.

Más adelante tocará a los grupos internacionales poner el ambiente, con la participación de Claptone, Justice y Zhu; aunque los escanrios principales cierran pasando las dos de la mañana, Com Truise y Young Drums seguirán la fiesta hasta las cinco.

ERV