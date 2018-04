Celebran gran Ceremonia con diversidad de ritmos

Ciudad de México

El festival Ceremonia se llevó a cabo con la participación de alrededor de 30 mil personas en el Centro Dinámico Pegaso, que bailaron y cantaron con sus ídolos por más de 12 horas.

El headliner, Beck, originario de California, fue el artista que muchos ya esperaban en el escenario principal, Ceremonia; y minutos antes de la medianoche el músico multínstrumentista salió al escenario para empezar con la canción "Loser", lo que desató a los miles de fans a bailar y cantar al ritmo de sus clásicas fusiones de folk, funk, soul, electrónica, country y hip hop.

"Hola, México", ¡Qué pasó?, "Está haciendo mucho frío?", dijo al dirigirse al público, momento en que los asistentes lo alabaron con gritos en espera de más canciones. El estadunidense compartió el escenario con siete músicos más, quienes lo acompañaron en su interpretación de clásicas como "Devil´s Hair Cut" o "The New Pollution" y en las las más recientes de su último álbum Colors.

La estadunidense St Vincent también se presentó en el escenario principal y tranquilizó a la audiencia, que ya demandaba su presencia, con su combinación de ritmos soft rock, indie, electropop y jazz, en las interpretaciones que hizo de "Digital Witness y "Your Lips Are Read". En su show, sus músicos de apoyo salieron cubiertos de máscaras y trajes Blancos y la respaldaron cuando ofreció sus más recientes sencillos de su último disco Masseduction, entre ellos "Sugarboy" y "Pills".

El cantante y compositor A.Chal comenzó con su clásico "Fuego" e hizo cantar al público con su Hip Hop, después vino uno de los grupos más aclamados, Bomba Estéreo, proveniente de Colombia, para ofrecerle a sus fans sus éxitos como "To My Love" y "El alma y el cuerpo".

Siguió el turno del inglés King Krule de 23 años, quien tras siete años de que inició su carrera, vino por primera vez a México para ser uno de los headliners. Con temas como "Has This Hit?", "A Lizard State", "The Locomotive" y "Emergency Blimp", ganó la ovación del público, que inició con la fiesta a 1 de la tarde cuando se abrieron las puertas.

