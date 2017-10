Sigue en vivo el Festival de Austin City Limits

Ciudad de México

Red Hot Chili Peppers se presentará hoy como actor principal en el Festival Austin City Limits, en Texas, que inició desde ayer sus actividades.

Cientos de jóvenes se han dado cita en el parque Zilker en Austin para disfrutar de un ambiente lleno de fiesta. Este año el cartel se caracteriza porque presentará a grandes bandas como The Killers, Gorillaz, The XX, Chance The Rapper, Red Hot Chili Peppers , Foster The People, Snoop, entre otros.

A continuación te presentamos la transmisión en vivo del Festival Austin City Limits que se puede ver por la señal de Redbull TV.

Domingo Channel 1

12:05pm – Middle Kids

3:15pm – Brothers Osborne

4:20pm – Milky Chance

5:25pm – The Growlers

6:30pm – Run the Jewels

7:35pm – Portugal.the Man

Channel 2

2:05pm – Amy Shark

2:50pm – Sam Dew

3:50pm – Danny Brown

4:50pm – DRAM

5:50pm – Louis the Child

6:50pm – First Aid Kit

7:50pm– The Head and the Heart

8:50pm – Gorillaz

Channel 3

2:05pm – The Wild Now

2:50pm – Twin Limb

3:35pm – Deap Vally

4:20pm – Rainbow Kitten Surprise

5:20pm – Whitney

8:05pm – Vance Joy

9:05pm – ZHU









