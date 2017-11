Fernando de la Mora rendirá homenaje a Gonzalo Curiel

Ciudad de México

Cómodamente sentado en su oficina, Fernando de la Mora se emociona al revelar a ¡hey! que alista un sentido y merecido homenaje al compositor jalisciense Gonzalo Curiel. Su tributo llegará en forma de un álbum que planea lanzar en 2018 con la finalidad de deleitar a las generaciones del ayer y mostrarle a las de hoy el legado lírico y musical del autor de "Incertidumbre".

"El año que viene tengo un proyecto importante sobre grabar un disco de los grandes éxitos de Gonzalo Curiel. Este gran compositor puso muy en alto el nombre de México y lo sigue haciendo, porque sus composiciones van a quedar en los corazones no solo del país, sino de Latinoamérica. La embajadora más grande que tenemos es nuestra música.

"Es un sabor diferente, un compositor único. Marcó una época, no hay ninguna canción que se parezca a 'Vereda tropical' o 'Temor', son canciones emblemáticas, hay una infinidad de piezas que podrían formar parte de uno o varios discos", asegura el tenor, quien tiene como finalidad "rescatar" estas melodías del crimen de estar "en la lista del olvido", considera.

De la Mora afrontará, además de esta urgencia por "preservar lo mejor de nuestra música", el experimentar con nuevos géneros: "Tengo una producción acompañado de varios artistas y grupos, es un disco pop, le daré seguimiento a lo que abrí con mi álbum con Armando Manzanero", adelanta.

Ofrece vida en Navidad

Fernando de la Mora regresará como cada año al Palacio de Bellas Artes, el 25 de noviembre a las 19 horas, para realizar el concierto Compartiendo vida en Navidad, a beneficio de Fundación Comparte Vida A.C. Para el tenor este recital es una oportunidad de seguir con la unión como mexicanos, que se mostró desde la tragedia por los sismos del 7 y el 19 de septiembre.

"Ha sido un año difícil, pero que nos ha permitido reflexionar sobre la importancia de compartir, de sumarnos y ayudar a los demás. Este concierto es a favor de esta fundación que se encarga de salvar niños enfermos deleucemia, con el boleto se puede hacer la diferencia para un trasplante de medula ósea o células madre para salvar su vida", comparte.

Comprometido

Fernando de la Mora confirmó que está en pláticas con Mariano Rivera para grabar una canción inédita de Consuelo Velázquez.

"Me encantaría no solo grabar esa canción, me gustaría hacer un disco con todos los éxitos de la maestra, es importante", dice el tenor.

El cantante pide a los mexicanos no olvidar a Pedro Vargas, "debe estar en los libros de texto, como uno de los grandes intérpretes de la música del país".

