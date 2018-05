Fernando Allende presenta su álbum ‘Ahora o nunca’

Ciudad de México

Fernando Allende inició su carrera a los 17 años, a casi medio siglo de distancia sigue vigente en el gusto del público y para celebrarlo lanzó el cd + dvd: Ahora o nunca, producción con la que espera rendir un sentido tributo a las canciones que marcaron su historia musical, ahora bajo el sello Universal Music.

"Es un proyecto hermoso, tardamos dos años en realizarlo, las personas involucradas me han demostrado cariño, pasión y entrega; son 12 temas y videos musicales, hemos estado muy integrados creando este gran disco, que es un tributo generacional. Estoy contento y agradecido con la respuesta del público", expresó Allende a ¡hey!

El intérprete comentó que su nueva casa musical le brinda apoyo y está igual de comprometida que él para "rescatar" canciones que marcaron una época: "Me siento orgulloso de formar parte de la familia Universal, siempre me han tratado bien, pero nunca con tanta libertad para expresarme como aquí, estoy feliz. Me debo a la confianza que depositaron en mí".

Allende adelantó que, con el apoyo de la disquera, planea ya realizar una gira, con la que su misión es "llegar a toda la República mexicana, a América Latina, a mi gente latina en Estados Unidos y viajar para conquistar a Europa, para con esta música, representar a mi México querido. Soy un ser privilegiado".

