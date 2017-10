Seguridad no intimida a fans de Paul McCartney

Ciudad de México

A las afueras de un hotel en paseo de la Reforma, en la calle Burdeos se aglomera un grupo de fans formado por adolescentes y jóvenes en la espera de poder ver a Paul McCartney, la leyenda del icónico grupo The Beatles, quien se presentará en concierto en el Estadio Azteca.

Desde las 7:00 horas, los chicos llegaron al lugar con pancartas y pósters con imágenes del músico, alrededor de las 11:00 horas, el grupo creció a 50 personas con la esperanza de saludar a su ídolo, quien por quinta vez dará un concierto en la Ciudad de México.

Los fans reconocen que ver a Paul Mc Carrney es algo único por lo que no les importa esperar parados bajo el intenso rayo del sol o con los comentarios del jefe de seguridad del cantante que les dijo el día de ayer que "no perdieran su tiempo, que Paul no iba a salir", así lo aseguró Jorge Luis Medina, quien lo esperó ayer hasta las 20:00 horas y de nuevo está aquí.

Jorge Luis, de 19 años, espera una vez más detrás de la valla de seguridad con la réplica de su bajo edición limitada de Rock Band 2009 un homenaje de la marca al músico, el cual le costó 6 mil pesos y el cual espera que se lo firme.

"Soy fan desde hace mucho por mis tíos y mi familia, ya lo he visto otras veces ayer lo esperé hasta la noche para verlo llegar, y en el 2012 me quedé 3 días a dormir a fuera del Estadio Azteca para entrar al concierto en primeras filas. No creo que me lo firme, pero vale la pena estar aquí", dijo el joven entusiasta.

"Dicen que no sale de su camioneta, pero yo me conformo con tan sólo verlo, si nos saluda desde el auto, ya con eso", expresó Jassiby, de 23 años, quien carga en mano una antología en DVD de conciertos de The Beatles y un acetato edición especial de la banda.

La tensión crece, porque la seguridad del Hotel se pone más alerta e incita a los fans mantenerse detrás de la valla, un grupo se aglomera en frente de la salida y el movimiento en la calle aumenta.

