Fans esperan a Katy Perry afuera de su hotel

Ciudad de México

Algunos fans de Katy Perry llegaron desde las 8:30 horas a un hotel de Reforma, donde se encuentra hospedada la cantante, con el propósito de obtener alguna fotografía o un autógrafo.

TE RECOMENDAMOS: Katy Perry besa a concursante de ‘American Idol’

Cristian, de 22 años, llegó desde Oaxaca para estar presente en uno de los dos conciertos que ofrecerá Perry en la Arena Ciudad de México este 3 y 4 de mayo; el joven obtuvo el pase Diamond Witness como regalo de cumpleaños, el cual incluye una experiencia VIP, además de tener asientos en la sección de Golden Circle, en las filas frente al escenario.

"Nací el mismo día que ella, mi regalo de cumpleaños fue este boleto que me dio mi mamá, es hasta enfrente y voy a estar el día 4 en su concierto; es realmente una bendición haber nacido el mismo día que ella", comentó a ¡hey!

Tania, de 21 años, dijo que la música de la intérprete de "I Kissed a Girl" le ha cambiado la vida, tanto que ha ido a todos los conciertos en los que ha estado Katy en México.

"Sus canciones son muy inspiradoras llegan al alma y sus letras ni se diga, es una persona que vale mucho y ha inspirado a muchos jóvenes como nosotros. La conozco desde el 2008 básicamente cuando empezó su carrera, jamás encontré a una artista que me llegara tanto para poder seguirla", dijo.

"Es carismática, es buena persona con los fans, se porta súper buena onda y jamás nos ha decepcionado, trata de que los fans se unan a sus conciertos, dice que si no fuera por nosotros los Katy Cats, ella no estaría triunfando por eso no cuesta verla", agregó Tania.

Ambos seguidores, comentaron que si la tuvieran en frente a la cantante abrazarían y le dirían que siempre tendrá su apoyo.

"Le agradeceríamos todo lo que ha hecho por nosotros con sus canciones", dijo Cristian.

Cristian y Tania están acompañados de 3 compañeros más, de Gerardo, Alondra y Karen quienes llevan sus letreros con el nombre de la cantante.

ES