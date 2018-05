Famosos comparten su reflexión contra el cáncer

México

Una decena de famosos se unió a las actividades de la Cumbre Mi lucha es Rosa. 10 mil razones para estar de pie, con el objetivo de reflexionar sobre el cáncer en las mujeres, llamar a la prevención y el diagnóstico temprano, hablar del empoderamiento femenino y hacer un homenaje musical a quienes han perdido la vida frente a esta enfermedad terminal.

“Para mí es algo muy doloroso haber tenido cáncer, pero también es la experiencia que más me ha iluminado en la vida; lloré cuando me vi pelona en el espejo y sin esas cosas que una tiene, me veía como un bebé, pero me di cuenta de que me tocaba parirme a mí misma y vivir de nuevo, hoy cumplo seis años y tengo una vida por delante”, dijo Daniela Romo en el Auditorio Nacional.

Durante su participación en la mesa Por mi lucha y la tuya, compartió su experiencia como sobreviviente de cáncer de mama, para que las mujeres vean que existe esperanza siempre y cuando haya un examen temprano, y para enviar un mensaje de fortaleza.

“En el momento en que me dijeron que debía buscar un oncólogo, me sentí vacía, con el paso del tiempo me di cuenta que ese vacío era a propósito, para luego llenarse de nuevas cosas, de cosas buenas, por eso hoy me siento feliz y agradecida”, refirió.

La conductora Fernanda Tapia participó en la mesa El papel de la mujer en..., en la que reflexionó sobre el rol que se le ha asignado al género a lo largo de la historia y pidió a las féminas siempre luchar por sus sueños.

“Cuando nos preguntan qué papel ha jugado la mujer en la historia, pues ha sido un trapo. Todo está en un espantoso manual de género, que nos jode parejo a todos y nos pasa a perjudicar, porque nos han dicho que somos incubadoras o que si yo me enojo soy la señora con menopausia’”, dijo.

TRIBUTO MUSICAL

“¿Quién nos para a las mujeres? Nadie, siempre encontramos la forma de salir adelante, por eso estamos aquí reunidas. Todos tenemos una persona por quien luchar, tenemos que apoyarlos los unos a los otros”, dijo Susana Zabaleta al abrir el concierto tributo a las mujeres que han muerto víctimas de cáncer.

La soprano interpretó “Solo le pido a Dios” junto a Manuel Mijares y un pequeño popurrí en homenaje a Rocío Dúrcal al lado de Daniela Romo; los tres ofrecieron temas en solitario, recibiendo una fuerte ovación.

El público joven enloqueció con Sin Bandera, mientras que también participó Amaury Gutiérrez, junto a la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina.

CLAVES

SE VALE REÍR

Al evento asistieron el standupero Gon Curiel, los youtubers Neshudo y Renata Corcuera, el productor Bruno Almaraz y los Mensajeros Urbanos, quienes destacaron que la risa es una cura natural para el alma.

En el panel Se vale reír, los Mensajeros Urbanos presentaron en video su iniciativa para regalar cabello a mujeres con cáncer.