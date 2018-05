De Sia y Diplo a Piso 21, los estrenos musicales

Ciudad de México

Este fin de semana llegan las estrellas de la música con sus estrenos musicales con las que se esperan colocarse en los primeros lugares de las listas de popularidad.

Entre las nuevas canciones de este fin de semana destaca la mancuerna de Sia, Diplo y Labrinth, quienes presentan la canción "Audio" en donde la mezcla de estos músicos logran una pieza auténtica.

Piso 21 estrenó dos nuevos videos "La vida sin ti" y "Adrenalina" que dan paso a su nueva producción discográfica Ubunto, que se inspira en una filosofía de vida que nace en África y que concentra su esencia en la lealtad de las personas y las relaciones entre estas.

Selena Gomez dio a conocer "Back To You", tema que forma parte de la segunda temporada de la serie juvenil 13 Reasons Why que alista su estreno para el próximo 18 de mayo.

La serie retoma la historia de las consecuencias de la muerte de Hannah y el complicado proceso de recuperación de los personajes.

La escuela se prepara para el juicio, pero alguien no se detendrá ante nada con tal de que la verdad sobre la muerte de Hannah no salga a la luz. Una serie de polaroids inquietantes lleva a Clay y a sus compañeros a descubrir un secreto perturbador y una conspiración para que se mantenga oculto.

A continuación te presentamos los video que no te puedes perder:

Sia, Diplo y Labrinth –"Audio"

Fito Paez – "La Ciudad Liberada"

Johnny Marr - "Hi Hello"

Piso 21 – "La Vida Sin Ti"

Paty Cantú y Jesse Baez – "Miento"

Selena Gomez – "Back To You" (para la serie 13 Reasons Why)

Karol G – "Mi cama"

Enrique Iglesias – "Move To Miami"

Skinny Happy, Yera, Trapical – "En El Medio"

Lucero - "Me gustaría"

