11 estrenos musicales que no te puedes perder

Ciudad de México

Estrellas de la música nacional e internacional dieron a conocer lo nuevo de sus propuestas musicales en las que destacan Eminem, Chayanne, Carla Morrison y Aleks Syntek.

Ed Sheeran - "Perfect"

El video fue filmado en Hintertux, Austria, el guión para realizar este video fue escrito por el propio Ed Sheeran junto a su colaborador Jason Koeing ("Shape of You"), quién además dirigió el video.

Jorge Drexler "Movimiento"

El músico dedicó el video de su tema a la corredora rarámuri Lorena Ramírez, en el audiovisual se destaca sus logros de Lorena, quien fue la ganadora por los 10 kilómetros de la Ultramaratón de los Cañones de Guachochi.

Eminem Ft. Beyoncé - "Walk on Water"

Eminem está de regreso en el ámbito musical luego de su último lanzamiento, The Marshall Mathers LP 2, en 2013.

Jennifer Lopez Ft Wisin "Amor, amor, amor"

Los cantantes presentan su tercera colaboración, el nuevo video de la banda se desarrolla en una estación de tren en una fiesta que también se lleva a cabo dentro de un vagón.

Anteriormente, Jennifer Lopez y Wisin ya habían trabajado juntos en los temas "Follow the Leader" y "Adrenalina".

Chayanne y Ozuna prsesentan - "Choka Choka"

Grabado en Miami, los cantantes muestran su carisma en el video de "Choka Choka". El tema es interpretado en compañía de un grupo de bailarines, donde un chico persigue a una mujer, audaz y misteriosa quien deja huella de llamas en su camino.

Paty Cantú - "#Natural"

La cantante presentó su nuevo sencillo "Natural" en el que incursiona por primera ocasión en el género urbano.

"Está canción es de pop con una fusión urbana. Se me antojaba mostrar todos los colores de mí y éste es uno de ellos", dijo.

Carla Morrison - "Un mundo raro"

La cantante presentó uno de los temas que integran el disco dedicado a José Alfredo Jiménez, una de las grandes estrellas de la música más importante.

Niall Horan -"Too Much To Ask"

El ex One Direction dio a conocer un nuevo tema musical de su propuesta musical Flicker Out Now. El cantante se presentará el próximo año en la Ciudad de México en el Pepsi Center, el 13 de julio de 2018.

Aleks Syntek- "Es por ti"

En el video podremos ver a la agrupación española Cómplices, quienes hicieron de este tema un éxito en la década de los años 1980.

Piso 21 - "Héroe"

Luego de presentarse en Los Premios Telehit y estar en Guadalajara, la agrupación dio a conocer su nuevo sencillo en el que buscarán que el público baile al ritmo de su música.

Sandoval Ft. Marina La Peligrosa - "¿Cómo te quiero?"

De la mano de Alberto Hernández, Felipe Mejía y Pablo Arévalo, Sandoval adopta estos ritmos tropical, urbanos que pondrán a bailar a todo el mundo con este poderoso corte grabado y producido en su totalidad en Bogotá, Colombia.

ES