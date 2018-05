Estela Núñez se despide de los escenarios

Ciudad de México

Estela Núñez está preparada para despedirse de los escenarios, mismos que la han visto cantar desde hace 52 años, con satisfacciones y aprendizajes, la intérprete cerrará el ciclo como mejor sabe hacerlo con un show especial de sus éxitos que planea presentar en noviembre.

"Es importante cerrar ciclos y siento que al mío ya le falta poquito, es buen momento, porque todavía puedo hacerlo, quiero retirarme bien y que la gente se quede con esa imagen de de mí", declaró.

Para la cantante jalisciense dedicar su vida a la música no fue fácil, pero afirmó que su carrera fue también la profesión que le ayudó a darle una mejor calidad de vida a su familia por la que afrontó importantes sacrificios.

"Sí hubo muchos sacrificios, yo comencé a cantar desde muy niña y cuando me casé y tuve a mis hijos pensaba retirarme, pero como muchas veces las cosas no resultan como las planeas, tuve que sacar adelante a cuatro niños, seguí cantando, grabando discos, eso fue difícil porque tenía que irme a trabajar y no ver a mis niños, pero con el tiempo aprendes que es mejor darles calidad que cantidad, el poco o mucho tiempo si lo das con presencia ellos lo entienden", dijo Núñez a ¡hey!

Pese a las dificultades Estela destacó que ser cantante le enseñó a ser más segura al demostrarse que era capaz de afrontar retos que creyó impensables, así como cantar frente a grandes audiencias, que hasta ahora la reciben con cariño, mismo que considera su mayor satisfacción.

"Estar en el escenario cantar y ver al público ponerse de pie para regalarte el aplauso, te da una sensación indescriptible, que sientes que te mueres es como si te estuvieras elevando del piso", comentó Estela Nuñez.

La intérprete de "Una lágrima" aseguró que espera cerrar con un show especial en el Auditorio Nacional o en el Teatro Metropolitan en noviembre de este año y afirmó que compartir más tiempo con familia y darse un descanso es la razón que motivó su retiro:"no fue una decisión fácil, pero creo que es la decisión correcta, y ahora es momento de disfrutar a mi familia, a mis nietos e hijos que quizá en su momento no pude hacerlo por mi trabajo", comentó.

Por el momento disfruta de sus últimas actuaciones, la más próxima se llevará a cabo el 12 de mayo en el salón Maraka, donde se presentará junto a sus músicos y mariachi para festejar a las mamás.

La intérprete aseguró que no habrá gira de despedida:"no lo creo porque sino nunca me retiro para mí es mejor cerrar con un gran concierto", comentó.

"Será una noche especial que como en mis demás conciertos lo haré con mucho cariño, seguro habrá baladas, rancheras, bolero, género que he cantado y la gente ha recibido durante mi carrera".

Entre sus planes destacó que quiere dedicarse a sus hobbies: "quiero tomar clases de cocina, jugar tenis, leer libros y disfrutar mi descanso, ya es hora".

