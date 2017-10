Compositora de “Despacito” aplaude labor de Justin Bieber

Ciudad de México





Erika Ender es la mente creativa detrás de uno de los mayores éxitos del género urbano, la canción 'Despacito', que alcanzó aún más proyección cuando a las voces de Luis Fonsi y Daddy Yankee se sumó la de Justin Bieber.









El canadiense ha recibido varías críticas por su forma de entonar la pieza, sin embargo, su compositora está feliz con su labor.





“Me gustó lo que hizo, cuando Fonsi me lo presentó le dije que fue un gran esfuerzo, porque está bonito su acento, no es agresivo. Cuando la gente habla un idioma tan fuerte como el anglosajón, la r es dura, en su caso fue un gran trabajo, porque es difícil cantar ‘Despacito’, hay mucha letra. El chico lo hizo bien”, expresó Ender.





A la pegajosa canción le sobran los covers, situación que Erika agradeció, sin embargo, hubo uno que no aprueba y que reveló fue realizado sin su autorización: el del equipo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para la Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar la nueva constitución del país.





“El mundo entero ha hecho su propia versión, ha hecho el esfuerzo por cantar en español, he llorado viendo todo esto, me he reído con la parodia de los italianos, se me hizo la hostia. Lo único que me sacó un poquito de onda fue ver al presidente Maduro llamando a la Constituyente con ‘Despacito’.





“Cuando haces una canción se vuelve del mundo, pero mi arte siempre lo he querido utilizar para el bien, divertir o sanar, y no para usarla sin permiso y llamar a una forma política con la que muchos están en desacuerdo y está creando sufrimiento y dolor. Lo más importante es hacer arte constructivo y productivo, no es lo que quería”, explicó Erika.





La cantautora formó parte de la Expo Compositores 2017, que ayer y hoy reunieron a lo más destacado del rubro en el Gran Hotel de la Ciudad de México. Figuras de la composición y el canto como la propia Ender, Alex Lora, Samo, Aleks Syntek, Horacio Palencia y La Original Banda El Limón, entre otros, ofrecieron conferencias, talleres y lo mejor de su música.