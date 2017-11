Enrique Guzmán celebra 6 décadas de trayectoria

Ciudad de México

El astro del rocanrol mexicano Enrique Guzmán celebró 60 años de trayectoria con un lleno en el Auditorio Nacional.

Un animado Guzmán mantuvo el ritmo en el concierto del martes por la noche de tal manera que el público se quedó con ganas de más.

“Le doy gracias a la vida”, dijo el músico. “Tengo una huella que no cualquiera puede borrar. Mi nombre provoca sonrisas, la gente que no sabe quién soy me reconoce, sonríen y me estrechen la mano. No creo que haya nadie más satisfecho que yo. Esta vida es la mejor vida del mundo y hoy la comparto con ustedes”.

El público lo ovacionó en varias ocasiones durante la velada, en la que interpretó los éxitos con los que se dio a conocer en el apogeo del rocanrol en la década de 1960, como “Agujetas de color de rosa”, “Tu cabeza en mi hombro” y “Popotitos”.

Su única invitada de la noche fue su hija Alejandra Guzmán, con quien interpretó “La plaga”, el primer éxito que tuvo con su antigua banda Los Teen Tops.

“Papi, es un honor ser tu hija y estar frente a tu público. Felicidades por 60 años y gracias por tantos éxitos”, dijo Alejandra.

En un video transmitido durante el concierto, Guzmán explicó la importancia de “La plaga”, canción que grabó hace 60 años con su banda.

“‘La plaga’ ha sido como la madrina de Los Teen Tops, la madrina de Guzmán, la madrina de los Guzmán porque Alejandra la primera grabación que hizo fue ‘La plaga’”, recordó.

La presentación estuvo salpicada por las palabras pícaras que a Guzmán le gusta decir sobre el escenario, pero sobre todo de complicidad con sus eternos seguidores, que pese a estar visiblemente envejecidos mantuvieron el ánimo por todo lo alto.

Guzmán estuvo acompañado por una orquesta y un coro con el que lució los nuevos arreglos creados para su concierto.