Despiértenme cuando todo esto termine: novia de Avicii

Ciudad de México

Emily Goldberg, novia del fallecido DJ Avicii, compartió una serie de fotos en las que ella y Tim Bergling, nombre real del músico, se están besando; a unos días de que se diera a conocer la muerte del DJ.

El pie de foto dice así: "'Come on babe, don't give up on us. Choose me, and I'll show you love', esa era la letra de una canción que Tim escribió para mí. Desearía haber estado a la altura de ella.

Durante los dos años que estuvimos juntos, él fue mi más cercano confidente y mi mejor amigo. Ahora no puedo mirar a mi Oso sin saber que nunca volveré a ver su cara otra vez. Sigo recolectando mis sentimientos y agradezco a todos por sus amables palabras y mensajes.

Despiértenme cuando todo esto termine, porque no quiero que sea real", escribió Goldberg a manera de despedida.

Se espera que en los próximos días se dé a conocer más detalles sobre la muerte de Avicii, quien tenía 28 años de vida cuando murió.

ERV