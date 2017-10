Edith Márquez cautiva con su voz, belleza y elegancia

Gómez Palacio, Durango

Las baladas románticas de Edith Márquez cautivaron a los gomezpalatinos que acudieron al primer concierto al aire libre del Festival Internacional Revueltas.



La cantante, compositora y actriz poblana salió al escenario, montado a unos metros de la alcaldía, con un vestido blanco que como la presentaron engalanó la belleza y elegancia.

TE RECOMENDAMOS: [FOTOGALERÍA] Noche de romance con Edith Márquez