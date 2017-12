Dulce María anhela reencuentro luego de 10 años de RBD

México

En 2018 se cumple una década de la separación del grupo RBD, y para festejarlo se prepara un documental, aunque los integrantes no lo han visto, por ello, Dulce María considera que sería bueno que lo presentaran juntos.

La actriz y cantante contó a ¡hey! que el largometraje mostrará su trabajo junto a Anahí, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez, quienes se unieron gracias a la telenovela Rebelde.

“En el documental no tenemos que hacer nada nosotros, está hecho, son horas que grababan en el detrás de cámaras durante cinco años y su rollo ha sido, estos 10 años, editarlo, por eso no ha salido. Realmente, sí, tendríamos que ir a presentarlo todos, platicar de él, pero ni nosotros lo hemos visto, entonces no sé todavía, vamos a ver qué pasa”, dijo en entrevista.

La intérprete, que esté año siguió su carrera de solista con sencillos como “Rompecorazones” y “Borrón y cuenta nueva”, mencionó que la apretada agenda de los ex integrantes del grupo es lo que complica un posible reencuentro.

“Yo pienso que ahorita es difícil que nos juntáramos los seis, que eso sería los más bonito. El problema es que cada uno está en temas muy distintos de su vida, no sé, los niños están muy metidos en el cine y series, y es complicado llegar ahí para que de repente volvamos al reencuentro; sería cosa de que coincidamos y ahorita lo veo muy difícil”, expresó.

Hace unos días, Maite Perroni también se pronunció al respecto; al igual que Dulce María, descartó un reencuentro debido al trabajo que cada uno de los integrantes realiza y señaló que por esta razón no han podido concretar algo así en estos años.

EL GRUPO

A lo largo de su trayectoria, álbumes como Nuestro amor y Empezar desde cero colocaron a RBD entre los nominados a Mejor Álbum Vocal Pop Dúo o Grupo en los Premios Grammy Latinos.

Su disco debut, Rebelde, que lanzaron en 2004, a la par de la transmisión de la telenovela homónima, recibió el galardón al mejor álbum en los Premios Juventud, el Billboard Latin Music Awards, el Premios Lo Nuestro y el Premio Oye!

Anahí, Alfonso, Dulce, Christopher, Maite y Christian suman 89 premios y más de 100 nominaciones; han sido nominados 41 veces a los Premios Juventud, de las cuales ha ganado 24 premios.

Luego de la consolidación del grupo, tras su éxito en tv, emprendieron giras por toda la República y Latinoamérica.

CLAVES

DESPUÉS DE LA BANDA

Alfonso Herrera (La dictadura perfecta y Sense8) y Christopher Uckermann (Cómo cortar a tu patán) han hecho carrera en el cine y la televisión.

Dulce María (“Volvamos” ft. Joey Montana), Maite Perroni (“Loca” ft. Cali y El Dandee) y Christian Chávez (“Tóxico”) han trabajado como solistas.

Anahí actualmente se dedica a su familia, aunque el año pasado lanzó un par de canciones.