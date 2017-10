Drake Bell regresará a México en concierto

Ciudad de México

El músico estadunidense Drake Bell, regresará a la capital del país con show renovado para presentar en El Plaza Condesa, el 26 de noviembre su nuevo álbum discográfico Honest.

TE RECOMENDAMOS: Drake Bell se emociona al ver al 'Canelo' Álvarez

En esta nueva cita con el público mexicano Drake interpretará, además de sus éxitos como "I found a way", "I Know", "Makes me happy" y "Terriffic", entre otras, las nuevas canciones que conforman su más reciente material de corta duración.

"Leaves", "Run away", "Rewind" y "Honest" son los temas que Drake incluyó en su reciente propuesta musical que lanzó al mercado en julio pasado, se informó mediante un comunicado.

Bell se dio a conocer entre el público juvenil por su papel como 'Drake Parker' en la serie de televisión Drake & Josh, de Nickelodeon, en la década de los 90.

ES