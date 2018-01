Dolores O’Riordan, la voz que conquistó los 90

México

Hablar de The Cranberries es recordar a un grupo que dominó los 90 con su potente estilo, la guitarra de Noel Hogan, el bajo de su hermano Michael, pero sobre todo la poderosa y rasposa voz de Dolores O’Riordan, quien se convirtió en la diva de esa época, y cuyo cuerpo inerte fue encontrado ayer en un hotel de la capital británica, sin que las autoridades tengan una resolución sobre qué fue lo que sucedió.

O’Riordan tenía 46 años y se encontraba en Londres para grabar algunos sencillos de lo que aparentaba ser un nuevo álbum. Actualmente, la vocalista trabajaba junto al grupo D.A.R.K., donde hacía mancuerna con Andy Rourke, ex integrante de The Smiths.

“Los miembros de su familia están devastados por esta noticia”, informó su agencia de relaciones públicas Lindsey Holmes Publicity en un comunicado, sin precisar las causas de la muerte.

La policía indicó que investigaba la “muerte repentina” de una mujer de unos cuarenta años hallada poco después de las 9 horas en un hotel del centro de Londres, sin confirmar la identidad de la víctima.

Sin embargo, poco después se confirmó que se trataba de la principal compositora del grupo irlandés, que tuvo éxitos como “Zombie”, “Just My Imagination” o “Animal Instinct”. Se estima que la banda vendió más de 40 millones de discos en el mundo.

Everybody Else is Doing it, So Why Can’t We? fue su material debut en 1992, del cual se desprendieron éxitos internacionales como “Dreams” y “Linger”, que catapultaron al grupo a los primeros lugares de las listas, y con lo que comenzaban una larga y cansada gira por el planeta, lo cual, a final de cuentas, fue un factor para la desolución de a banda, años más tarde.

En 1994 NoNeed to Argue superó el éxito de su primer material, con sencillos como “Zombie”, “Can’t Be With You” y “Ridiculous Thoughts”. Un disco mucho más oscuro, que daba a entender la madurez de un grupo que ya se encontraba entre los favoritos y donde Dolores se mostraba más sentimental, con composiciones a la guerra, la muerte y el amor. El disco contiene más rock, que pop.

“Salvation” parecía un tema que hablaba, más que de música; de la situación que vivía O’Riordan, quien años más tarde fue diagnosticada con bipolaridad. El hit se presentó en el To the Faithul Departed, un disco con menor éxito, pero uno de los favoritos de sus fans.

La parte final del siglo les trajo grandes canciones, como “Animal Instinc”, “Just My Imagination” o “Analyse”, donde ya se mostraban los primeros cambios, tanto en su voz como en la situación que vivía en el grupo. Tiempos difíciles para una banda que estaba en sus últimos momentos.

“En 2003, mi hijo tenía cinco años, mi hija dos y los llevaba de gira con nosotros. Me di cuenta que no era solo por ellos. Y desde el punto de vista creativo estábamos en la rutina. Necesitábamos una pausa”, dijo O’Riordan en 2012.

El rompimiento de principios del 2000 permitió a O’Riordan cambiar de aires, y formar una familia. Para ese entonces ya mantenía una relación con Don Burton, mánager de Duran Duran, con quien tuvo tres hijos, pero del que se separó en 2014.

Últimamente, la cantante, quien lanzó también álbumes como solista, parecía contenta, al compartir en sus redes sociales fotografías junto a su gato, y promocionando a D.A.R.K, su nueva banda, mientras que en esa misma plataforma, algunos famosos como Dave Davies, de The Kinks, los irlandeses Kodaline y Duran Duran, presentaron sus condolencias.

Toda una personalidad

El grupo irlandés Kodaline dijo sentirse “totalmente conmocionado”.

O’Riordan se convirtió en una de las mujeres más ricas de Irlanda, pero también tenía problemas de salud físicas y mental.

En 2014, fue acusada de agredir a tres policías y a un sobrecargo en un vuelo de Nueva York a Irlanda. Se declaró culpable y pagó 6 mil euros de multa.