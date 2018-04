¿Quién es Avicii?

Ciudad de México

Hoy se dio a conocer la noticia de que el famoso DJ sueco Avicii, fue encontrado sin vida en Omán a la edad de 28 años de edad.

¿Pero sabes quién fue Tim Bergling? Aquí te contamos un poco sobre su vida.

Tim Bergling nació el 8 de septiembre de 1989 en Estocolmo, Suecia. A los 18 años salta a la fama por remezclar una canción del videojuego "Lazy Jones".

La historia de su nombre se debe a que la palabra "avici", con una i al final, es el nivel más bajo en el infierno budista. Un amigo de Bergling se lo contó y le pareció un buen seudónimo para usar en internet.

Cuando quiso registrarlo en MySpace, se dio cuenta que alguien más ya lo había usado, entonces decidió sólo agregarle un i extra.

En este video, se explica más a detalle.





A la postre, esta canción le produjo su primera venta para los Strike Recordings bajo el nombre "Lazy Lace".





En 2008 publicó su primera producción Manman con el sello discográfico Pete Tong, recibiendo buenas críticas y trazando una carrera que invariablemente iba en ascenso.





Para 2011, por primera vez Avicii y David Guetta realizan una coproducción titulada: "Sunshine", la cual fue incluida en el álbum Nothing but the Beat, de David Guetta.





Fue nominada a los Premios Grammy como Mejor Grabación Dance en el año 2011. Su sencillo Levels fue nominado en la categoría Mejor Grabación Dance en los Premios Grammy del siguiente año.





El 10 de noviembre de 2013, ganó el premio Mejor Artista Electrónico en los MTV EMA, con lo cual Avicii se posicionaba como uno de los DJ más importantes del mundo.

De 2014 a 2016, el DJ hizo suyo el mundo, teniendo colaboraciones con Coldplay, Conrad Sewell y Santana & Wyclef & Alexandre Pires, entre otros.

Éxitos como "Wake Me Up", "Feeling Good", "Waiting For Love", "Broken Arrows" y más, volvieron inmortal a Avicii

















En 2016 anunció su retiro temporal de los escenarios mediante se cuenta Facebook. Casi un año después, el DJ anunció su regreso con un nuevo EP y difundió adeantos en Youtube y Spotify.

Hasta 2018, cuando su representante anunció el fallecimiento repentino del DJ. Hasta el momento no se tiene más detalles de su muerte, pero se espera que a lo largo de la semana, se revela más información.

