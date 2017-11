Demi Lovato festeja 10 años de Premios Telehit

Ciudad de México

A las 21:00 horas la espera terminó para los fans de Demi Lovato, quien se presentó en el escenario de la décima entrega de los Premios Telehit. La intérprete regaló a sus seguidores su energía, por momentos sonreía y en otras ocasiones se mostraba concentrada en la lírica de sus piezas.

Con maquillaje que destacó sus ojos, chamarra aderezada con múltiples cierres y estoperoles, pantalón negro de confección brillante, botas de media caña y su cabellera suelta, la estadunidense se dirigió con breves frases a sus seguidores: "¿Cómo están esta noche?", fue su primer saludo.

Acompañada de dos coristas, sus músicos y un séquito de bailarinas, Lovato cantó a todo pulmón "Confident", "Cool for the Summer" y "Sexy Dirty Love", tras la que soltó un sonoro "Los amo muchísimo".

Para seguir con su fiesta ofreció "Tell Me You Love Me". "Solo quiero decir gracias México, ustedes son maravillosos. Los amo a cada uno de ustedes", expresó.

"Sorry Not Sorry" fue su último número, tras el que gritó en español: "Gracias, te amo" e hizo una promesa: "¡Regresaré!".









