Demi Lovato se suma a las actuaciones de los AMA

Ciudad de México

Demi Lovato y Kelly Clarkson se presentarán en la próxima entrega de los American Music Awards (AMA) que se efectuarán el próximo 19 de noviembre en el teatro Microsoft de Los Ángeles, anunciaron organizadores.

TE RECOMENDAMOS: Agrupación de K-pop BTS se presentará en los AMA

Clarkson, quien ha ganado cuatro American Music Award durante su actuación en los AMA 2012, cantóo sus éxitos "Miss Independent", "Since U Been Gone", "Stronger (What Does not Kill You)" y "Catch my Breath".

Este año se sube al escenario para interpretar un nuevo sencillo de su recién publicado álbum Meaning of Life, que marca su octavo top 10 en la lista Billboard 200, así como otra canción favorita de los fans.

Lovato ofrecerá a los fans una presentación de su canción "Sorry Not Sorry" de su último álbum "Tell Me You Love Me", que alcanzó el número 1 en la lista de álbumes de iTunes en los Estados Unidos y 37 países de todo el mundo.

El sencillo es uno de los mayores éxitos en la carrera de Demi, ya que se ha convertido en su canción con el puesto más alto en Billboard Hot 100 y ha registrado más de 350 millones de streams mundiales.

La actuación más reciente de Lovato fue en los American Music Awards en 2015, donde cantó su canción de rock/pop "Confident" y se unió a Alanis Morissette para una interpretación de su icónico éxito de "You Oughta Know".

Previamente se dio a conocer que la leyenda musical Diana Ross tendrá una presentación especial, donde se le entregará el galardón "American Music Award for Lifetime Achievement" por su extensa carrera y sus contribuciones a la industria del entretenimiento y la cultura popular.

Las nominaciones a los "2017 American Music Awards" fueron anunciados a principios de este mes y revelaron que Bruno Mars lidera el grupo, con ocho nominaciones, entre ellas Artist of the Year, Video of the Year, y Favorite Male Artist–Pop/Rock.

The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar, Ed Sheeran y The Weeknd empataron con cinco nominaciones cada uno, mientras que Justin Bieber, Daddy Yankee y Luis Fonsi recibieron cuatro nominaciones cada uno.

Además, Keith Urban obtuvo tres nominaciones, y Rihanna y Halsey obtuvieron dos nominaciones cada una. Los ganadores de los American Music Awards son votados en su totalidad por fans. Los nominados a Artist of the Year son Bruno Mars, The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar y Ed Sheeran.

ES