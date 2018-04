Demi Lovato pospone fechas en México

Ciudad de México

Demi Lovato tuvo que posponer las fechas que tenía en México y en el resto de Latinoamérica debido a problemas con la producción, así lo dio a conocer mediante sus redes sociales donde explica la noticia.

"Estoy absolutamente devastada por tener que hacer este anuncio hoy... debido a problemas de producción tuvimos que mover a las fechas de Sudamérica. Ecuador, Costa Rica y Panamá, estoy desconsolada porque tuvimos que eliminar esos shows.

Verdaderamente odio que tengamos que hacer esto e hicimos todo lo posible para que sucediera, pero hubo algunos problemas de producción imprevistos. Si no pueden venir a ninguna de estas nuevas fechas, les devolveremos el dinero íntegramente.

Lo siento mucho, sé que es un fastidio. Para aquellos que pueden ir, prometo que valdrá la pena la espera y espero verlos a todos entonces. ¡Chicos, los quiero tanto!", es lo que escribió la cantante y viene acompañado de una póster con las nuevas fechas.

Cabe destacar que en Costa Rica, Panamá y Ecuador, tuvo que cancelar los shows.

Las nuevas fechas para México serán los días 20 y 22 de septiembre en la Ciudad de México y en Monterrey, respectivamente.

Demi Lovato comenzó su Tell me you love me tour el 26 de febrero y tiene fechas programadas hasta noviembre.

