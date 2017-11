Gracias por abrazarme México: David Bisbal

Ciudad de México

Acompañado de mariachi, abrazando la bandera de México, con un homenaje a Juan Gabriel y en dueto con Christian Nodal y Paty Cantú fue como David Bisbal se presentó esta noche en el Auditorio Nacional, como parte del Hijos del Mar Tour.

"Buenas noches mi gente de México. Qué maravilloso sueño estar aquí, una vez más en el Auditorio Nacional, con tantos amigos y amigas. Gracias por tanto México, por abrazarme desde el primer momento, por hacerme sentir como un hijo más", expresó.

"Mi norte es tu sur" abrió el espectáculo; mientras los acordes sonaban, el músico expresó: "¿Cómo suena mi México?", y obtuvo de respuesta un grito que retumbó en el recinto. "Te quiero México", agradeció, para seguir con "Antes que no" y "Esclavo de tus besos".

Las banderas de México y España se reunieron en el escenario, luego de que los fans las lanzaron a manos del músico durante "10,000 maneras". "Me encanta cuando se hermanan las banderas de España y de México, juntos por siempre y para siempre, de verdad que sí", dijo.

Al ritmo del mariachi y junto a Christian Nodal interpretó "Probablemente". Luego, anunció a otra invitada especial: Paty Cantú, quien lo acompañó con la canción "Díganle". El programa continúo con el tema "Todo es posible", que próximamente podrá escucharse en la película animada Tadeo, el explorador perdido.

"México, cuánto me has dado, cuántas colaboraciones, como con Juan Gabriel, que siento que hoy está aquí acompañándonos. Llega un momento muy especial, porque esta canción que siempre he tenido en el repertorio es de Alberto Aguilera, el señor Juan Gabriel, él nos están viendo, siempre le hago su homenaje", mencionó antes de entonar "Yo no nací para amar" y "No tengo dinero".

Al cantar "Mi princesa", David Bisbal recordó que el videoclip del tema se grabó en México, lo que dijo "queda en su memoria". Más adelante, puso a bailar a su público con el éxito "Ave María". El espectáculo cerró con "Fiebre" y "Bulería".

"Quiero perderme en tu cuerpo", "Culpable", "El ruido", "Esta ausencia", "24 horas", "Para enamorarme de mi", "Juro que te amo", "No amanece", "Silencio", "Lo tenga o no", "Lloraré las penas" y "Torre​ de Babel" también figuraron en el programa.

ENTÉRATE

Hijos del Mar es el sexto álbum de estudio de David Bisbal, que ha llevado de gira por América y Europa, en más de 100 fechas.

El cantante ha estado viajando a Los Ángeles para preparar las nuevas canciones de la segunda entrega de este material discográfico.

