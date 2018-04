Aladdin Sane, de David Bowie, cumplió 45 años

Ciudad de México

David Bowie lanzó el 13 de abril de 1973 su sexto trabajo discográfico, el cual tituló Aladdin Sane, ayer cumplió 45 años y nosotros lo celebramos contando un poco de la historia.

Bowie dividió a la crítica con su Aladdin Sane, a unos les pareció un disco que quedó a deber, que no superó ni estuvo a la altura de su predecesor The Fall and Raise of Ziggy Stardust an the Spider from Mars y otros pensaron que era un álbum que demasiado convincente.

Sin duda, David Bowie pasó a la inmortalidad de una u otra manera, su otro alter ego Aladdin Sane se volvió un producto insuperable de la cultura pop de principios de los 70 y hasta la fecha.

Para la revista Rolling Stone, Aladdin Sane llegó al número 27 de los mejores 500 discos de la música.

Bowie deja de lado la ópera rock que armó para Ziggy Stardust y se adentra más a otros géneros como el jazz de vanguardia y el cabaret. Cabe destacar que hay un 'cover' a The Rolling Stones con la canción "Let's spend the night together".

Te compartimos el disco completo para que sigas celebrando un año más uno de los discos más exitosos de David Bowie.

ERV