México recibe al mundo de Danny Elfman y Tim Burton

Ciudad de México

La Camerata Metropolitana está en el escenario, donde Danny Elfman apareció en la Arena Ciudad de México hace unos momentos, acompañado del Coro Enharmonia Vocalista, de Jonathan Davis, vocalista de Korn, la mexicana Susana Zabaleta y la violinista Sandy Cameron.

TE RECOMENDAMOS: Danny Elfman alista un ‘Dumbo’ con mucho corazón

Hasta el inmueble de Azcapotzalco llegó Anaid Samari, de 23 años, quien escuchó el llamado de Elfman y acudió disfrazada del personaje de Emily, de la película El cadaver de la Novia. La joven es asistida por su mamá, quien le acomoda el velo, le entrega el ramo y compare la ilusión de su hija de conocer al compositor, tal y como hizo con Tim Burton hace algunos años.

"Lo que más me gusta de Danny Elfman es su música, tiene un tono combinado entre alegría y tristeza, es muy bonita, es relajante. Compré mi boleto hace tres semanas, me emociona verlo, espero que vestida así lo pueda conocer y decirle que ya conocí a Tim Burton y que sólo me falta él.

"(A Burton) lo conocí el 1 de octubre de 2011, lo perseguí, me enteré que están cenando en El Roseta, en la Condesa. Me metí, me armé de valor, lo interrumpí y le dije que era una gran admiradora suya, le pedí una foto y amable accedió, como venía vestida de Jack me dijo: 'Se ve que eres fan'", cuenta emocionada Said, quien sigue a los dos talentos desde la primaria.





A las 20:57 horas el conductor John Mauceri apareció en el escenario y el viaje por la música que ha encumbrado a Elfman comenzó, en cuatro pantallas se apreció un recorrido por los filmes en los que la dupla de Danny con Burton ha hecho magia.

De acuerdo al programa, Danny Elfman Música de las películas de Tim Burton ofrecerá un total de 13 suites, con un intermedio incluido.





¡Da inicio el concierto de Danny Elfman con su increíble orquesta! 🖤🎶 pic.twitter.com/TROzvr1HzG — Arena Cd México (@ArenaCdMexico) 1 de noviembre de 2017





ES