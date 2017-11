Danny Elfman enamora con sus fantásticas melodías

México

Danny Elfman y Tim Burton son para Johnny Deep “los dos más grandes regalos que este trabajo me ha dado”, dijo en alguna ocasión. La opinión es compartida por miles de mexicanos que se dejaron conquistar por las composiciones que el músico de 64 años ha realizado para las películas de su cineasta fetiche durante poco más de 30 años.

En la Arena Ciudad de México la Camerata Metropolitana, bajo la dirección de John Mauceri, hizo un repaso por la obra de Elfman ligada con la de Burton. Cuando sonaba cada acorde, en tres pantallas gigantes se apreciaron dibujos de los personajes más representativos de cada cinta, así como poderosas escenas, como en el caso de Batman y Batman regresa.

El concierto de Danny Elfman Música de las películas de Tim Burton deleitó a los fieles seguidores de ambos hombres. El Coro Enharmonia Vocalis daba ese toque melancólico a las notas, que le ha granjeado a Elfman la adoración de millones alrededor del mundo.

Parte del score de Charlie y la fábrica de chocolates, La gran aventura de Pee-Wee (la primera colaboración entre Elfman y Burton), Beetlejuice, El jinete sin cabeza, Marcianos al ataque, El gran pez y las piezas del superhéroe murciélago fueron la delicia de todos en la primera parte del recital. En el inmueble se observó a varios jóvenes disfrazados como el caso de Rocío Piña de 21 años y Carlos Reynoso de 24, ella de Emily, de El cadáver de la Novia, y él como El sombrerero loco de Alicia en el país de las Maravillas. “A mí me encanta Tim Burton y todo lo que sea música, el disfraz es una manera de decirle a todos que es algo que me apasiona. De Danny me encanta la música, puedo ver El extraño mundo de Jack y estar cantando”, dijo Piña.

CLAVES

APASIONADO

Carlos Reynoso accedió a disfrazarse, “por amor”, según confiesa, aunque también se dice gran seguidor de Tim Burton y Danny Elfman.

“Ya adentrado al contexto de Tim Burton, lo que quiere decir a través del séptimo arte que él maneja es, a veces interpretado, como paranormal y eso me llama la atención. Los arreglos de Danny son sorprendentes y su música”, dijo.