Francia festeja el Día de la Bastilla con éxitos de Daft Punk

Ciudad de México

Para festejar la Toma de la Bastilla, la orquesta militar francesa preparó una melodía que incluía algunos de los éxitos de Daft Punk.

El presidente Emmanuel Macron se mostraba sonriente y movía la cabeza al rtimo de la música mientras el desfile resonaba con los temas de la banda francesa.

TE RECOMENDAMOS: Un video misterioso anuncia supuesta gira de Daft Punk

Por su parte, Donald Trump, el invitado de honor de este año, aparecía más serio.

"Get lucky", "Harder, better, faster, stronger" y "One more time" fueron algunas de las canciones que sonaron durante la tarde, todas a cargo de los músicos de la Guardia Republicana.



— Agence France-Presse (@AFPespanol) 14 de julio de 2017





Este día es cuando los franceses conmemoran el punto inicial de su revolución, que dio como resultado la caída de la monarquía y el antiguo régimen del país.





vmm