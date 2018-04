La cantante CYN abrirá los conciertos de Katy Perry en México

Ciudad de México

La cantante CYN será la encargada de abrir los conciertos que la figura de la música pop, Katy Perry, ofrecerá en la Ciudad de México y Monterrey, como parte de su gira Witness: The Tour México, en mayo próximo.

Cynthia Nabozny, nombre real de CYN, conoció a Katy Perry de forma casual y ésta se enamoró de su voz, por lo que decidió firmarla como su artista, informó la empresa Zignia Live.

Nabozny, quien adoptó el nombre artístico de CYN, creció en Michigan, en las afueras de Detroit y recientemente lanzó su nuevo sencillo "Only with you" y el tema de "Together".

La cantante y compositora tiene una licenciatura en Sistemas de Información de Gestión y tiene la esperanza de que un día pueda transmitir a otras chicas de pequeñas ciudades a través de su música, lo que ella hubiera deseado cuando era adolescente.

Witness: The Touren, es la primera gira mundial que Katy Perry realiza desde el 2015, cuando presentó Prismatic World Tour, que agotó más de 150 fechas y que fue aclamada por la Revista Rolling Stone como un espectáculo para dañar las retinas y hacer volar la mente.

Katy hizo su debut en Capitol Records con One of the Boys en 2008 después de firmar para la disquera en 2007.

Ella consolidó su condición de superestrella mundial con el siguiente álbum, Teenage Dream (2010).

Prism, su disco de 2013, debutó en el número 1 en iTunes en 100 países y ha vendido más de 12.5 millones de álbumes ajustados en todo el mundo.

