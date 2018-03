Creedence regala noche de nostálgicas emociones

México

Luego de cuatro años de ausencia, Stu Cook y Doug Cosmo Clifford regresaron a Ciudad de México para ofrecer lo mejor de su repertorio y el sonido que los ha mantenido vigentes; y lo mismo mantiene cautivos a sus seguidores de antaño, como a varios jóvenes que se dieron cita en el Palacio de los Deportes para corear sus temas más representativos.

A las 21:11 horas, los integrantes de Creedence Clearwater Revisited aparecieron en el escenario del foro para generar la emoción de los 12 mil presentes, que prefirieron escuchar atentos la lírica y al final deshacerse en aplausos.

La velada arrancó con “Born on the Bayou”, que abrió el apetito musical que fue poco a poco satisfecho con el ritmo de “Green River”, “Lodi” y “Commotion”, famosas durante el periodo de Creedence Clearwater Revival.

“Ciudad de Mexico, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a llevarlos a un viaje musical esta noche, que va a durar hasta pasada la medianoche (...) Damas y caballeros estamos muy felices de estar aquí. Somos payasos y vamos a divertirnos esta noche”, expresó Cook en perfecto español en dos momentos de pausa de la fiesta musical.

Al bajista y baterista originales de la banda, famosa desde 1967, se sumaron en la actuación de anoche los músicos Kurt Griffey, Steve Gunner y Dan McGuinness, quienes lograron con su Roots Rock poner en ambiente a todos con “Who’ll Stop the Rain”, “Susie Q” y “Hey Tonight”, tras la que hicieron una pausa para que Stu pudiera presentar a cada miembro de la actual alineación. Uno a uno recibió los vítores de un público que se entregó de lleno a sus ídolos.

Cuando le tocó el turno a Clifford de saludar y presentar a su colega Stu, aprovechó para agradecer a sus seguidores mexicanos: “Hace 59 años empezamos y luego tenemos 13 años más con este concepto, así que somos 72 años más jóvenes y seguimos tocando rock gracias a fans como ustedes y nos sentimos tan bien, que parece que tengo 24 años; esta noche es solo para tener grandes emociones, así que sigamos”.

Para hacer efectiva su propia propuesta, Cosmo, Stu, Kurt, Steve y Dan siguieron con la buena música y ofrecieron varias “sorpresas”, como las definió Doug, en las que el country también encontró un lugar, así se sucedieron una a una “Long as I Can See the Light”, “I Put a Spell on You”, más cercana a las nuevas generaciones gracias al soundtrack del filme 50 Sombras de Grey; “Down on the Corner” y “Lookin’ Out My Back Door”.

A partir de ese momento la emoción ya no paro, cada pieza ofrecida era más que conocida, lo que provocó los gritos y ahora si la euforia de todos; acción que emocionó a los miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Sonaron entonces “Heard it Throught the Grapevine”, “Midnight Special”, “Bad Moon”, “Proud Mary” y “Fortunate Son”, que marcó el encore, pero era tal la energía y las voces que pedían su regreso, que se dejaron convencer y dando saltos decidieron aparecer de nueva cuenta en el escenario.

Con solo su presencia y música Creedence Clearwater Revisited logró enamorar a sus seguidores, para cerrar su animada velada eligieron “Have You Ever Seen The Rain?”, “Travelin’ Band” y para despedirse Stu gritó: “Esta canción siempre nos pone felices, así que si vinieron a roquear, háganlo ahora”, expresó para entonar como último número “Up Around the Bend”, tras la que desaparecieron a las 22:47 horas.

CLAVES

HISTORIA

El concepto musical nació en 1995 para reproducir versiones en vivo de la música de miembros de Creedence Clearwater Revival.

La sección rítmica que forman ha emocionado a miles de fans en todo el mundo con giras internacionales.

En su pasada visita ofrecieron un recital en el Auditorio Nacional, en 2014, en el que convocaron a 10 mil almas.