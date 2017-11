El Corona Capital enloquece a CdMX

México

El día en que el hard rock se enlutó por la muerte de Malcolm Young, cofundador de AC/DC, a los 64 años, en Ciudad de México el rock de Foo Fighters, el indie pop de The XX, el indie rock de PJ Harvey y el rock alternativo de Cage the Elephant sirvieron como un bálsamo contra el dolor con sus presentaciones en la octava edición del Corona Capital.

En la recta final de la jornada el synth pop británico de The XX logró lo que en todo el día no había sido posible, emocionar realmente a las almas reunidas en el escenario Doritos. La multitud esperó paciente, ya que la alineación salió con 23 minutos de retraso. La sensualidad en la voz de Romy Madley Croft y el talento instrumental de Oliver Sim y Jamie xx.

Con el arranque con “Crystalized” y “Say something loving” y su juego de luces convencieron a quienes los esperaban con ansia desde temprana hora, los ingleses y Foo Fighters, que hasta el cierre de esta edición estaban por aparecer, fueron los que realmente convocaron a los 85 mil asistentes, de acuerdo a organizadores.

En el entarimado Corona Light, cobijada por la templada noche capitalina, PJ Harvey ofreció lo mejor de su repertorio.

La nacida en Yeovil, Somerset, Inglaterra, interpretó piezas clásicas de 1995 como “Down by the Water” y “To Bring You My Love”, pero también hubo espacio para sus más reciente inspiración con “The Wheel”, de la producción The Hope Six Demolition Project.

En un recorrido por la Curva 4 del Autódromo de los Hermanos Rodríguez ¡hey! se encontró con John Parish, productor inglés conocido por sus colaboraciones con PJ Harvey, quien disfrutaba de la actuación de Mogwai, con la experiencia de recorrer festivales en todo el mundo, el músico se permitió un opinión del Corona Capital.

“Creo que sería muy bueno que pusieran tiendas en los escenarios para contener el sonido”, consideró en entrevista. Animado, aplaudió otros detalles de la plataforma: “He estado aquí unas horas, pero creo que es genial, con bandas muy buenas y la gente es muy bonita. Hay una excelente vista, a pesar de que estés lejos”, dijo.

En su oportunidad, el grupo estadunidense Cage the Elephant convencieron con su indie rock en ese mismo escenario, dos de las piezas más aplaudidas fueron “Whole Wide World” y “Telescope”. Sin playera, Matt Shultz enamoró.

El vocalista comprometió a Brad Shultz, Jared Champion, Daniel Tichenor, Nick Bockrath y Matthan Minster con el público nacional:

“Gracias, creo que voy a regresar, tengo que hacerlo ahora para que pasemos tiempo juntos (…) En este momento estoy feliz de estar vivo, esto es acerca de lo que es la vida. Estoy enamorado y espero que estén enamorados de mí”, dijo, provocando una ovación que retumbo por todos los espacios del autódromo, con una afición que espera con ansia el segundo día de este evento internacional en México.

MUESTRAN DIVERSIÓN INCLUYENTE

Dentro del Corona Capital, la marca Vans estableció como cada año un juego mecánico para vivir una experiencia única, en esta ocasión Vans Spinner hizo que el público se formara para tener esta aventura que viene incluida dentro del boleto del Corona.

La experiencia se trata que una especie de ruleta da vueltas completas, como lo dice su nombre en una de ellas te deja cierto tiempo en la cima, hasta ir a toda velocidad y girar por delante y después hacia atrás.

Carla Gutiérrez, Senior Marketing Manager de Vans, habló en entrevista durante el festival, la experiencia que quisieron llevar al público.

“Como cada año, tenemos un juego donde queremos brindarle al público que viene al Corona algo diferente, este año quisimos ser más extremos aún con Vans Spinner, es un juego que da vuelta por completo; son dos cabinas y cada una de vueltas de 360 grados y está increíble”, comentó Carla durante el Corona.

“Cada año colaboramos con Restart, una asociación que se dedica a traer gente con discapacidad a los festivales y tienen una zona especial, ellos nada más habían estado en Vive Latino, nosotros llevamos con Vive cuatro años y este es el primero que logramos estar dentro del Corona Capital y nosotros estamos apapachándolos, dándoles producto Vans trayéndolos a las experiencias con las mayores facilidades posibles”, explicó la Senior Manager. Después de que muchos probaran está experiencia, Sonia, quién se encuentra en silla de ruedas, compartió su emoción por haber subido al Spinner.

“Me gustó muchísimo, al principio me dio miedo, la pasé muy bien, allá arriba me sentí libre, dijo Sonia de 25 años de edad.

Con información de Violeta Moreno/México.