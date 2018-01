Conocen más al compositor que al cantante: T. Bello

México

Teodoro Bello apenas llega a la sede de la Sociedad de Autores de Compositores de México (SACM) para participar en la Asamblea de su gremio y de inmediato es abordado por sus amigos, sus compañeros e incluso por uno que otro fan que ha sido conquistado por el estilo musical que distingue al autor guerrerense.

Sencillo, en su actitud y en su expresión, responde a los saludos, pues ni la fama, ni la fortuna que le han dado sus canciones como “Jefe de jefes”, “Nos estorbó la ropa” o “Quisiera ser una lágrima” han borrado “la humildad” y amabilidad del creador musical, que reconoce que es más exitoso por ese don, que por su faceta de cantante.

¿A quién le ha escrito últimamente?

Yo escribo muchas canciones todos los días, bueno, para mí son muchas; a veces hago 10, cuando decido escribir hago hasta cinco, aunque mi récord son 11 temas en el mismo día.

¿De dónde sale tanta inspiración?

Del pueblo, de la gente, de la vivencia de las personas, porque pienso que ver lo que está pasando en México, en el mundo, en la sociedad siempre es interesante. Le puedes escribir a la naturaleza, a las flores, a los caballos, a un perro, a un gallo de pelea, a un buen amigo, a una hermosa mujer. Que por cierto, las mujeres son lo más hermoso que hay en el mundo.

Usted tiene temas icónicos que se han convertido en grandes éxitos y que han sido inspirados en situaciones que vive el país, algunos interpretados por Los Tigres del Norte, como “Jefe de Jefes” que se estrenó en 1997, ¿actualmente hay algún tema que esté por estrenar y haya sido inspirado en el momento político que vive nuestro país?

He promovido temas en los que abordó temáticas como los secuestros, la migración, que es muy constante en todo el mundo, no solo en México, en Centro y Sudamérica, sino también en los países donde hay guerras, donde la gente emigra para tratar de llevar una vida más segura o bien para llevar una vida menos miserable a la que tienen donde están, si hablamos de pobreza…

¿Las ha promovido y no se han interesado en ellas aún?

Soy un compositor que digo que ya me grabo tal persona cuando sale el disco, porque a veces se frustra, te empiezas a ilusionar, pero a la mera hora no se da, por eso prefiero hablar de mis intérpretes cuando ya es una realidad.

¿Quiénes han sido sus mejores intérpretes?

Yo quiero a todos los cantantes que me han grabado porque he tenido éxitos con grupos que van empezando, como Traileros del Norte, que hizo un gran éxito de “Quisiera ser una lágrima”, cuando empezaba a funcionar, pero también he tenido casos en los que grupos que están en un bache, de repente me graban un tema y afortunadamente les va bien… Yo les agradezco a todos los artistas porque es muy interesante que vistan con su voz a mi canción, es como si le pusieran un traje a la canción. Yo se las mando y ellos la arreglan y las visten con su voz. Afortunadamente he hecho mancuerna con muchos grupos y muchos solistas.

Me ha grabado don Vicente Fernández, Los Tigres del Norte, Intocable, Duelo, Pesado, Alicia Villarreal, Botellita de Jerez, Molotov, Ely Guerra, Conjunto Primavera, El Recodo, La Original Banda El Limón, Lupillo Rivera, Guardianes del Amor…

¿Cuántas canciones ha escrito a la fecha, tiene algún registro?

Yo creo que tengo unas 3000, 3200 más o menos.

¿Tiene temas consentidos?

Para mí todas mis canciones son consentidas porque son mis hijas, haz de cuenta que soy un padre que tiene unas hijas gorditas, otras flaquitas, otras muy guapas, otras no tanto porque así es la vida. A veces la gente no es igual a los demás, y así pasa con las canciones; entonces, nosotros como creadores debemos amar a nuestras creaciones, como a nuestras hijas.

“Pasa algo muy curioso, a algunas las tengo en una preferencia muy especial, me encantan y no me las han grabado, y otras, que ni me lo esperaba, a la semana ya me las grabaron; por qué, pues son canciones que se adaptan muy bien al público o al artista que en ese momento se me ocurrió darle esa canción; va y la graba inmediatamente, y se vuelve un éxito.

“Y hay otras que las promueve uno y les da vuelta y no han entrado, así pasa, pero no son canciones que no sirvan, sino que son canciones que no han llegado en el momento que el artista requiera un tema así”.

Sin embargo, usted tiene canciones que han sido exitosas y le han dado un beneficio mayor, hablando del aspecto económico, y otras que no le han dado ese plus, pero tiene un significado especial por la anécdota que abordan, ¿cuál es la más exitosa, la que le ha dado todo?

Hay una canción que ni siquiera tuvo radio, se tocó hace muchos años, la grabó Chalino Sánchez, se llama “El gallo de Sinaloa”, es un gran éxito, tiene como unas 45 versiones con diferentes artistas; la grabo también El Puma de Sinaloa, El Coyote y su banda, y me ha dado mucha lana, me ha dado buen dinero y no es popular.

“Otra es “El Molino”, la acaba de grabar Julión Álvarez, la grabo El Recodo, Valentín Elizalde...”

¿Cuáles son los temas que le han dado el reconocimiento popular, por los que lo identifican?

Pues yo creo que “Jefe de jefes”, “Nos estorbó la ropa”, “Agua salada”, “La tumba falsa”, “La mesa del rincón”, “No pude enamorarme más”, por decir algunas; “La venganza del tahúr”, que fue un éxito de Ramón Ayala, “Te quedaste sola”, también de Ramón... son varias.

A veces a los autores les cuesta trabajo que la gente los reconozca como intérpretes de su propia obra, en su caso, ¿ha sido difícil hacer carrera como cantautor?

Yo pienso que conocen más a Teorodo Bello como compositor que como cantante porque me inicié como cantante en 1977, aunque empecé como compositor en el 72...

¿Cuál fue su primera canción?

La primera que me grabaron se llama “Que vuelva” y la grabó Teodoro Bello, ya luego me grabaron Pedro Fernández, Gerardo Reyes, Lorenzo de Monteclaro, Alberto Vázquez, Humberto Cravioto, Valente Pastor y Los Abelardos con un gran éxito como fue “Corazón de hielo”, gente que en su tiempo y en su época eran muy exitosos. Yo los amo a todos.

“Pero volviendo al tema, reconozco que soy más reconocido como compositor, pero no pasa nada; ni celo a los cantantes, por el contrario, les agradezco que graben temas de Teodoro Bello. Y yo cuando puedo trabajo como cantante, tengo mi grupo y hago mi show como Teodoro Bello y la gente me aplaude y me da besitos”.

Usted aborda la vida, la problemática social en sus canciones y se ha dicho mucho de los autores que abordan el “narco”, la inseguridad, ¿ha tenido amenazas por los corridos que ha escrito?

No, porque yo escribo corridos basados en las crónicas de la prensa, de la televisión, del radio; es una temática del dominio público, que incluso puede hacer otro autor. En mi caso, yo le pongo un poco de más cuidado para que no incite a la juventud a que se drogue o que trate de hacer un negocio basado en las drogas, porque es puro espejismo, pueden ser momentos de resplandor económico, que se van muy pronto, y la persona se tiene que alejar de su familia, muere temprano.

“Yo pienso que ‘el hombre que rechaza la pereza, tiene derecho a la grandeza; así que si quieres vivir bien, hay que trabajar y feliz vas a ser; porque es muy cierto que morirás, pero si envejeces sin dinero a todos les vas a estorbar, pero haz buen dinero, por el buen camino y grande vas hacer”.

¿Esa es una canción, cómo se llama?

Ya pronto lo sabrá.