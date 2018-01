Conoce al cantante Manuel Medrano

Ecuador

Manuel Medrano recordó en la capital ecuatoriana, Quito, que los primeros pasos en la música los dio gracias a un regalo de su madre cuando tenía entre trece y catorce años: una guitarra.

"Mi mamá me regaló una guitarra cuando estaba en el colegio y desde ahí como que empecé a escuchar música. Anteriormente, creo que me dedicaba más a los deportes, yo tenía 13-14 años, y como que empecé a conocer diferentes artistas, diferentes estilos de música, me fui enamorando poco a poco de eso", dijo en entrevista con Efe.

Confesó que ser artista no era su sueño de niño, "fue algo que se fue dando con el tiempo", dijo.

Mostró un cariño "muy especial" por su disco "Afuera del planeta" al ser el primer sencillo que lanzó, que tiene más de 80 millones de reproducciones, y señaló que para él volver a empezar es una "gran estrategia de vida".

"Es no quedarse en ciertos momentos de la vida, que de pronto no sean favorables sino volver a empezar y buscar como ese renacimiento", indicó un día antes del concierto que ofrecerá en la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde compartirá escenario con la banda española Jarabe de Palo.

Aparte del arte musical del grupo español, Medrano destacó la fortaleza de su líder, Pau Donés, en su lucha por superar el cáncer.

"Es impresionante, realmente creo que ninguno de nosotros tiene un punto de vista apropiado al no haber nunca sufrido algo así. Me parece increíble su fuerza de voluntad, su fuerza física para superar esta enfermedad tan fuerte", subrayó.

Medrano, que el sábado se presentará en el Centro de Convenciones Simón Bolívar, en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste) en un doble concierto romántico con su compatriota, Santiago Cruz, dijo que le "encanta" el público de Ecuador.

Indicó que sus seguidores en el país andino tienen la peculiaridad de ser muy jóvenes en comparación con sus fanáticos de Colombia, México u otros países.

Aseguró que lleva a Ecuador en su corazón y en temas del amor dijo que en este momento hay una persona que le "gusta mucho" y que quiere mucho, pero...

"Por cuestiones de trabajo de los dos como que no es posible tener una relación, esperemos que a futuro, ojalá que se dé", señaló el colombiano, quien en asuntos profesionales planea comenzar la grabación de su segundo disco, cuyas letras están ya escritas.

Sin entrar en detalles, el artista adelantó que habrá en su segundo disco una "transformación muy interesante".

"Pero va a conservar muchas cosas de mi estilo, de mi forma de escribir, pero si hay también cosas muy nuevas", explicó el artista cartagenero radicado desde temprana edad en Bogotá.

Medrano, ganador de dos Grammy latino, incluyendo el codiciado premio al mejor nuevo artista en 2016, es un compositor, cantante y guitarrista, que se ha convertido en una sensación de la música en su país y que ha trascendido fronteras.

Sus videos acumulan millones de reproducciones en YouTube y sus canciones lograron ubicarse en las primeras posiciones de las más importantes plataformas digitales.

Ha compartido tarima, entre otros, con artistas como el venezolano Franco de Vita y el español Miguel Bosé, con quién interpretó su clásico "Si tu no vuelves".

