Arranca el concierto de Red Hot Chili Peppers

Ciudad de México

Red Hot Chili Peppers armoniza una enérgica velada con su tour 'The Getaway' en el Palacio de los Deportes, que inició con el tema 'Around The World' y la ovación de los cientos de fans que se reúnen en el recinto esta noche.

Con un solo de cada instrumento y luego la voz de Anthony fue como comenzó la noche, que inmediatamente puso en pie a todo el recinto, para corear la canción del grupo californiano.

"Hola México", dijeron y el recinto entero estallo en un grito. Para luego dar paso a 'Snow', que promete un repertorio que prenderá a todo el auditorio.

Desde temprana hora, los admiradores llegaron a las inmediaciones del Palacio de los Deportes, donde no perdieron la oportunidad de comprar productos con la imagen de la banda de rock.

Jóvenes y adultos vienen ataviados con playeras y gorras del grupo; el público es diverso, pues la música de Anthony Kiedis (voz), Michael Flea Balzary (bajo), Chad Smith (batería) y Josh Klinghoffer (guitarra) atraviesa generaciones.

Antes de que Red Hot Chili Peppers pisara el escenario, en punto de las 8 de la noche, el músico estadounidense Louis Cole se encargó de abrir el concierto, con un setlist que mezcla el indie con sonidos electrónicos.

"Amo la Ciudad de México, es una gran ciudad. Gracias", mencionó el cantante, quien fue recibido con una ovación por los espectadores, que llenaron el Palacio de los Deportes.

El público respondió con gran ánimo a la propuesta de Cole, incluso quienes están en la pista bailaron al ritmo de sus arcodes. El ánimo sigue, en una noche que promete poner a cantar a los espectadores con el álbum The Getaway y los temas clásicos de la banda californiana.