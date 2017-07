Coldplay apoyará a inmigrantes con "Aliens"

Ciudad de México

La agrupación Coldplay lanzó su nuevo sencillo "Aliens" que se desprende de su EP Kaleidoscope, el cual estará disponible a partir del 14 de julio en plataformas digitales, en cd y vynil estará a la venta hasta el 4 de agosto.

Con el lanzamiento de este nuevo sencillo, la banda donará todas las ganancias a la Migrant Offshore Aid Station (MOAS), una ONG internacional en apoyo y rescate de inmigrantes y refugiados en el área del Mar Mediterráneo.

"Aliens" es una canción que fue co-escrita por Brian Eno y co-producida por él y Markus Dravs (Arcade Fire, Mumford & Sons, Kings Of Leon).

La canción cuenta con un Video Lyric animado dirigido por Diane Martel y Ben Jones.

¿Estás listo para la nueva música de Coldplay? A continuación te presentamos la lista de canciones de su Nuevo material discográfico.

All I Can Think About Is YouMiracles (Someone Special) - Coldplay & Big SeanA L I E N SSomething Just Like This (Tokyo Remix) - Coldplay & The ChainsmokersHypnotised.

