Cocó Cecé convierte sus desilusiones en canciones

Un saco de ilusiones destruidas y un corazón roto fueron los primeros ingredientes que Cocó Cecé echó a la mezcla de lo que más tarde se convertiría en Bestias de Ciudad, su primer EP que la llevará a presentarse en la Capilla de los Muertos este 8 de julio.

La cantante, proveniente de tierras chihuahuenses, llegó a la Ciudad de México a los 17 años, con la vista puesta en el muy específico sueño de convertirse en artista y entregarse a los escenarios, acompañada de su primera banda con quienes ya tenía todo preparado. Pero vio desmoronarse esa esperanza un mes después de su llegada.

"Tuve la torpeza de no ser realista", dijo a ¡hey! Coco Cecé. "Tenía la cabeza en las nubes, pero llegando todo se desplomó y sí me deprimí muy duro como dos meses", reconoció la guitarrista, quien llegó a la capital del país a toparse de frente con un muro de realidad que la tumbó directo al piso antes de decidirse a reemprender el camino.

"Fue una cadenita de cosas que fueron explotando: mi banda se regresó, yo me quedé sola, pero todavía no me podía regresar. Todavía no había hecho nada", recuerda la cantante, quien encontró ahí su motivación para reponerse del impacto, que además, se vio acompañado de la ruptura de una relación amorosa que, finalmente, desembocó en el primer corte de Bestias de Ciudad.

"'Amor en la Metrópoli' fue el primer desmadre con el que empecé todo", señala Coco Cecé. "Todo por lo que había venido se fue y empecé a entender que el amor en la ciudad es así: no hay nada serio. A mí me costó un poco entender eso", reconoce. "Llegué con más ilusiones que talento, pero todas esas caídas me ayudaron a hacer el disco".

Pero antes de ver sus cinco canciones materializadas en un álbum, tuvo que pasar tiempo. Un espacio en el que hubo de reunir el dinero, ya fuera trabajando en una laudería, banquetes, panaderías, de todo. "Lo que aprendí de este disco fue a ser muy paciente", acepta. "Todo lo que pasó hizo que lo madurara bien y supiera a dónde llevarlo".

Bestias de Ciudad es una mirada al interior, a lo más íntimo de esta cantante que da su primer paso en firme después de todas las caídas y tropiezos por los que pasó. "Es leer mi diario con música", lo define ella, con canciones que "hablan de algo muy específico", razón por la que no esperaba que la gente las apropiara con tanta rapidez.

"Es toda mi vida en un EP, pero me sorprende que la gente haga suyas las canciones. Hablo de algo y descubro que le pasa a medio mundo", dice Coco. "En este disco no hay canciones de amor, pero espero creo que el próximo será todo lo contrario a este disco; de cosas feas a cosas bonitas, porque eso es lo que estoy viviendo ahora."





