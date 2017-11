Luis Ángel conquista en la película 'Coco'; destaca su talento

León, Gto

Luis Ángel Gómez Jaramillo es un gran orgullo guanajuatense que con tan solo 13 años de edad ha conquistado con su talento.

Originario de San Francisco del Rincón y con todo el apoyo de la familia, ha logrado participar en La Voz Kids, abriéndole las puertas para así ser elegido como la voz que interpretaría el papel del niño Miguel en la película de Disney Pixar, Coco.

Luis comentó que lo que más le costó trabajo de ser intérprete en la película de Coco fueron las canciones.

El mensaje que nos compartió al final de la entrevista es que atrás de cada sueño hay otro y que hay que seguir luchando; seguir sus sueños con mucha disciplina y constancia.

No perdimos la oportunidad de preguntarle por qué le dicen “El Gallito de oro”, y nos compartió que él se puso el apodo, le gustó y de ahí su familia y amigos le dicen de esa manera.

El próximo 17 de noviembre se estará presentando en concierto en Monterrey con una compañera con la que compartió en La Voz Kids, Fátima Campo.

¿A qué edad empezaste a ser cantante?

No pues desde chiquito, desde los 4 años, de hecho yo cantaba con mi abuelita, de hecho mi mamá me quiso meter desde los 4 años pero pues no se pudo y nos tuvimos que esperar dos años y ya a los 6 años entré a la Casa de la Cultura de Purísima, y así empecé mi carrera.

En el último año has tenido grandes oportunidades, una de ellas La Voz Kids ¿cómo fue que te enteraste del casting? ¿Cómo fue la experiencia?

No pues ya sabes de esos anuncios de La Voz Kids y pues desde ahí (…) mi mamá dijo “¿por qué no hacemos casting’”. Mi abuelito nos llevó a Guadalajara donde fue el casting, quedé y pues les gustó mi voz.

¿Sabes ante cuántos niños competiste en esa ocasión?

Sí claro que sí, competimos mil 500 niños, de esos, 10 salieron y los volvieron a revisar en México y salieron tres.

¿Ya te imaginabas incursionar a esta corta edad en el mundo de la música?

Pues la verdad no, siempre soñé en ser músico y lo voy a lograr, se está cumpliendo uno de mis sueños.

¿Qué música te gusta? ¿En quién te inspiras? ¿En quién te gustaría convertirte?

Un Pedro Infante, porque fue actor y cantante.

¿Cómo fue que estuvieras en Coco? ¿Cómo fue que te invitaron al casting?

A mi mamá le avisaron que estaban escogiendo a un niño. Se enteraron por la audición que hice en La Voz Kids y por el video que se hizo viral por la frase que dije “Callen a ese perro”, se hizo viral mi audición y por eso se dieron cuenta que les gustó mi voz.