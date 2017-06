Chicano Batman liberó la energía en un lleno Foro Independencia

Guadalajara

La noche de ayer, la calle de Epigmenio González se veía llena de personas afuera y a los alrededores de su número 66, pues la banda Chicano Batman, sensación latina de Los Ángeles que ha tocado en los más grandes festivales del mundo y que explotaron en fama después de ser teloneros para Jack White, tocó en el Foro Independencia.



Alrededor de las 21:00 horas, la fila para ingresar al recinto llegaba hasta la avenida 16 de Septiembre y los asistentes tuvieron que formarse alrededor de media hora para ver al cuarteto que integra orgánicamente en su sonido sus ascendencias latinas de baladas románticas y cumbias con rock psicodélico, soul y R&B. Muchos no pudieron ver a los abridores Francisco y Madero, aunque sus pegajosos ritmos se escucharon tenuemente en la fila o en el patio del foro, donde muchos se refugiaron antes del acto principal debido al calor. Dentro del foro, desde temprano todo sería calor, sudor y energía, pues el concierto agotó sus boletos desde un par de días antes.



El show fue producido por Lo-Fi Records, nueva promotora local, y Brewe, bar especializado en la cerveza artesanal. Es importante destacar esta colaboración. Primero, por Brewe, que llevó su barra al Independencia y tuvieron una más amplia oferta de bebidas, un agradable cambio a las cervezas de siempre, y a la promotora por la impecable producción del escenario, una demostración de que hay personas en la ciudad con la motivación de hacer las cosas bien y diferentes.

TE RECOMENDAMOS: "El museo debe de tener una visión, y eso es lo que no tenía"

Antes de las 22:00 h., el escenario aún estaba cubierto por cortinas negras que posteriormente fueron quitadas una por una para develar un setting original y llamativo: de fondo, unas cortinas de tiras doradas, elegantes lámparas de pantalla y una enorme corona de flores en el medio, que recordaba un poco a la estética de Freedom is free, su nuevo álbum, el cual tocaron casi en su totalidad, pero en un diferente orden al de la grabación e intercalado con sus otros materiales.



Los horarios marcaban a los chicanos para las 21:55 h. y 20 minutos después de la hora prometida, los asistentes coreaban “¡Chicano, Chicano!” para incitar el inicio. Cinco minutos más tarde recibieron lo pedido: “¡Guadalajara, somos Chicano Batman de Los Ángeles, California!”, los presentó Bardo, el cantante, antes de lanzarse a tocar “Angel Child”, con esa actitud medio retro que también exudan en su look: camisas con volantes, corbatas de moño, sacos; las coristas que los acompañan, llevan vestidos con lentejuelas. No obstante, para “Passed you by”, la tercera canción de la noche, Bardo se quitó el saco y arremangó la camisa. El calor era intenso, pero eso no desanimó al aforo que enérgicamente bailó –incluso se llegaron a ver unas muletas ondeadas por el aire–, gritó, tomó fotos y Facebook lives. “La Samoana”, apasionada canción de su primer disco, ocasionó que muchos se pusieran a cantar su original letra y a menearse de lado a lado. El público respondió a los “¿Sí se la saben, Guadalajara?” y “¿Ya se cansaron?”, especialmente en las canciones más movidas, como “La manzanita”, y al “Tengo una pregunta: ¿Ésta es la tierra de los aztecas?”, que fue contestado con muchos gritos antes de lanzarse a tocar “Flecha al sol”.



Entre baladas con prominentes teclados a solos de guitarra más rockeros o momentos en los que las percusiones sonaron aturdidoras, Chicano Batman complació al público con un show sudoroso, retro, simpático y con maestría musical y vocal que culminó con la colaboración de Caloncho en “Itiotani” y una desenfrenada interpretación del “Sonidito”.

SRN