Medio siglo de romance y mucha energía

Guadalajara

Con Robert Lamm, Lee Loughnane, James Pankow y Walter Parazaider como miembros originales, la banda que lleva su ciudad de origen en el nombre volvió a tierras tapatias la noche del martes. Aunque el Auditorio Telmex no lució lleno, eso no evitó que los asistentes disfrutarán de un show que hizo repaso por los exitos más memorables.

Tris Imboden, Keith Howland, Lou Pardini, Ray Herrmann, Walfredo Reyes Jr. y Jeff Coffey son los integrantes que desde hace unos años se unieron a esta leyenda soft. La mayoría de los asistentes eran adultos con un gran numero de esposos, muchos abuelitos, aunque tambien hubo jóvenes. El escenario fue sencillo con una pantalla grande partida en tres al fondo y otra similar más pequeña al frente y bajo la tarima donde se colocaron parte de los músicos.

"Questions 67 & 68" fue el tema abridor a las 20:10 horas, después de una breve introducción con fragmentos de canciones y mostrando el talento en solitario de cada instrumento. Y la fiesta comenzó al seguir "Dialogue (Part I & II)" en la cual los asistentes acompañaron el ritmo con las palmas.

"Hola Guadalajara cómo están? Estamos felices de estar aqui, gracias por estos 50 años de carrera, esperamos estar otros 50 más con ustedes", compartieron a la audiencia en Español. "Alive Again", "Wake Up Sunshine", "Call on Me","(I've Been) Searchin' So Long" y "Mongonucleosis" continuaron la celebración.

Uno de los primeros momentos llenos de euforia llego evidentemente desde los primeros sonidos de "If You Leave Me Now" que fue interpretado con guitarras acústicas. Eso dio pie a versiones acústicas impregnadas de romance, quedaron en algunos solo el teclado, un guitarra acústica, el saxofón y percusiones, ellos al frente del escenario con una manta negra tapando la pantalla.

Así se escuchó "Another Rainy Day in New York City" y "Look Away". En "Make Me Smile" todo estaban de vuelta y completos en el escenario. Y aunque los integrantes tienen diferencias generacionales, la energía en escena hacia parecer que el paso de los años era desapercibido para ellos.

"So Much to Say, So Much to Give", "Anxiety's Moment", "West Virginia Fantasies", "Colour My World", "To Be Free", "Now More Than Ever" cerraron la primera parte del show para dar pie a un intermedio de 15 minutos.

La segunda parte comenzó a impregnar de euforia el recinto de manera gradual, regresaron con "Old Days", "Happy Man" y "Does Anybody Really Know What Time It Is?" y enseguida dos de las más emblemáticas de su trayectoria, recibidas con gritos y coreadas por todos: "Hard Habit to Break" y "You're the Inspiration".

Se sumaron "Beginnings", "I'm a Man", seguida de una breve batalla de percusiones, "Street Player", "Just You 'N' Me". La noche llegaba a su fin al escucharse otro par de emblemáticas canciones "Hard to Say I'm Sorry / Get Away" y "Saturday in the Park". Después "Feelin' Stronger Every Day" cerro la segunda parte de la noche y tras la salida falsa el encore contó con "Free" y "25 or 6 to 4". Una noche de romance, diversión, nostalgia y sobre todo una celebración a la banda estadounidense más exitosa en su medio siglo de trayectoria.

SRN