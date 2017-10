Revelan 'Carpool Karaoke’ con Chester Bennington antes de su muerte

Ciudad de México

Carpool Karaoke: The Series dio a conocer el episodio que grabó la banda estadunidense Linkin Park con su vocalista Chester Bennington antes de su muerte.

La emisión que cuenta con la conducción de Ken Jeong, se muestra cómo su presentador pasó un momento inolvidable con la agrupación con la interpretación de temas como: "Numb", "In the End", "Talking to Myself".

Para que este material saliera a la luz, la familia de Bennington tuvo que aprobar el lanzamiento del capítulo.

Chester Bennington murió a los 41 años el pasado 20 de julio. Un empleado encontró el cuerpo del cantante colgado con un cinturón del techo de su habitación en su casa de Palos Verdes Estates, al suroeste de Los Ángeles.





