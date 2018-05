Celso Piña prepara su próximo show en la CdMx

Ciudad de México

El cantante que nació en Monterrey e incursionó en el género de cumbia, se encuentra de visita en la Ciudad de México para promocionar su siguiente concierto en El Plaza Condesa, como parte de su gira Cumbia por el mundo, ante medios de comunicación, Celso Piña compartió algunos detalles de su carrera así como de su nuevo álbum.

"Mi disco saldrá pronto y es un recuento de temas que ya son populares y algunos inéditos, necesitaba refrescarme y dar un giro a mis ritmos porque empezaba a ser algo aburrido hasta para mí", dijo el intérprete de "A placer".

Para Celso, lo más importante, es dejar un grato recuerdo en quien escuche su música y a cuatro décadas de haber comenzado su carrera en su natal Monterrey, recuerda lo complicados que fueron para él sus primeros años: "siempre los comienzos son difíciles, yo veía que empezaba a gustar y eso me alegraba pero luego veía que me iba a Saltillo, que no es una ciudad tan lejana de Monterrey y había algo que no terminaba de convencer a mi público así que claro que fue un camino complicado pero también lleno de satisfacciones", dijo.

Su próxima presentación será el 9 de junio y compartirá el escenario con algunas bandas que aún están por confirmarse. "No tenemos todas confirmadas pero viene una agrupación chilena que también quiere ponerlos a bailar".

El cantante también compartió que su nuevo álbum cuenta con la colaboración de la orquesta sinfónica de California y destacó que aún hay una asignatura pendiente dentro de su carrera. "Quiero tocar en Australia, ese es el único continente que me falta por recorrer con mi música", aseguró.

Claves:

Celso Piña dijo que prefiere no hablar sobre posibles invitados hasta que sea un hecho "a veces las agendas no coinciden y quedamos mal todos, mejor que todo sea muy natural y la gente se sorprenda, quién sí viene es una banda chilena muy buena que también quiere ponerlos a bailar.

Para el artista lo mejor de su presentación en un espacio íntimo es poder convivir de cerca con las personas que consumen su música "en esos lugares ves a la gente rica, pobre, jóvenes, adultos mayores, ves de todo y eso es lo que más me gusta de ese recinto en particular, ves todo de cerca y además se puede bailar", dijo.

ERV