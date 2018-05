CD9 aterriza en el auditorio Telmex

Guadalajara

CD9 provocó una conmoción con el aterrizaje de su gira Modo Avión a Guadalajara con escala en el auditorio Telmex. Fue en este recinto y frente a más de 5 mil personas donde la agrupación presentó un derroche de energía, música y color donde destacó por el debut en vivo de su nuevo ritmo urbano.

Minutos antes de las 21:00 horas, Jos Canela, Freddy Leyva, Alonso Villalpando, Alan Navarro y Bryan Mouque arribaron a las instalaciones del auditorio Telmex literalmente en Modo Avión, pues una estación de radio local llevó al quinteto y a un grupo de fanáticas en un paseo en limusina en forma de avión donde convivieron y tomaron fotografías.

El viaje, que arrancó desde su hotel, hizo un recorrido por la ciudad y finalmente el limo-avión aterrizó en el auditorio Telmex donde ya esperaban alrededor de 100 fanáticos tras las barreras del inmueble; los cinco integrantes descendieron como rockstars pero demostraron humildad a saludar a las personas que los esperaban.

Momentos de euforia y expectativa se vivían mientras tanto en el recinto pues ya el reloj marcaba la hora que prometía a la banda sobre el escenario. No fue sino hasta pasadas las 21:00 hrs. cuando una voz pidió calma al momento que anunciaba la hora del despegue.

Jos, Freddy, Alonso, Alan y Bryan emprendieron vuelo al ritmo de Modo Avión, título que da nombre y concepto a la gira en promoción de su más reciente álbum 1.0. Los gritos ensordecedores de las fanáticas se convirtieron en sincronizados coros y movimientos entretanto el quinteto hacía lo suyo en el escenario.

El género urbano con el que han estado experimentado en sus anteriores EP .5 y ¾ y ahora con su nuevo disco hizo una pausa para dar paso al pop que se manifestó a través de temas como "Ángel Cruel" y "Déja Vu".

Una sofisticada escenografía conformada por una serie de pantallas en forma de cuadrilátero complementó la producción que resaltó por el dinámico juego de luces y videos que se proyectaban, sin embargo, las coreografías ejecutadas por la boyband fue lo que más llamó la atención del público ya que sus movimientos fueron aplaudidos entre suspiros y gritos.

El auditorio, que a estas alturas ya se había trasformado en una aeronave, hizo un recorrido por los temas más sonados en la radio como "Me equivoqué" y "Get Dumb", pero el avión llegó a su destino luego de poco más de hora y media de espectáculo con "Lío en la cabeza" y "No le hablen de amor", finalizando la velada.

