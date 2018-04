Carlos Vives enaltece el vallenato en tiempos del auge del reguetón

México

Cuando era un niño tímido, como se describe a sí mismo, Carlos Vives nunca vislumbró que llenaría foros, realizaría duetos con artistas de otros géneros, ni que tendría la prolífica carrera que ha desarrollado en torno a uno de los géneros más representativos de su natal Colombia, el vallenato.

“Nunca me imaginé que esto fuera a pasar, yo cantaba y actuaba en algunas telenovelas, interpretaba boleros, hacía algunos covers, pero cuando quise dedicarme a esto quemé mis velas”, comentó el intérprete de “Casarme contigo” en entrevista con ¡hey! a propósito de su vigésimo octava visita a México con motivo de su próximo show en el Auditorio Nacional, el domingo 22.

Para el intérprete de cabellera rizada y look desenfadado, la música no debería tener más complicaciones por estereotipos o conceptos musicales equívocos sobre los ritmos latinos: “El reguetón no es un tema nuevo, tiene sus orígenes en la cumbia y en Panamá, lo único que se ha implementado son las mezclas o los beats que acompañan los temas, pero al final creo que lo que realmente causa ruido en el género urbano son las letras”, comentó.

Al ser cuestionado sobre la fusión de sus ritmos con los de género urbano, tiene clara la respuesta: “El vallenato es tan rico, tan amigable, que yo me siento absolutamente cómodo realizando juegos y mezclas que nos vayan ayudando a crear nuevas experiencias en la música”.

Además para el originario de Santa Martha, entre la música mexicana y la colombiana existe una complicidad natural que no se da entre otros países “pasa algo muy curioso, nosotros tomamos algo y lo adaptamos y luego ustedes toman algo y lo hacen suyo, existe una retroalimentación súper bonita que no pasa en todo el mundo”, refirió mientras agregaba que de artistas nacionales admira la música al fallecido José Alfredo Jiménez y a Armando Manzanero, con quién próximamente colaborará en el tema “Mía”, de la autoría del yucateco.

“En una ocasión, en un programa había un mariachi y yo solo pedía canciones de José Alfredo, ahí me di cuenta de lo trascendente que era para mí; de hecho tengo mucho contacto con sus hijos y me han dicho que algún día me invitarán a grabar algo de su padre”, dice Carlos con una sonrisa que no puede ocultar que le entusiasma el plan y que no descarta realizar algún tema en homenaje al popular cantante mexicano.

“Yo siempre he soñado con cantar a su lado, pensaba que era algo imposible pero al ver la película Coco volvieron mis esperanzas”, dijo entre risas.

El cantante será reconocido próximamente en la 51 edición del Festival Vallenata, que se celebra en Valledupar, Colombia: “Es un gran honor que consideren mi música, que a tantos años siga siendo reconocido lo que hago y que siga dando frutos, cuando yo comencé con esto nunca pensé en hacer folclor no porque no quisiera sino porque buscaba dejar algo mío y tampoco quería que se me alejara de mis raíces, así que el vallenato me da la oportunidad de sentirme feliz con lo que hago y que llegue al festival que es lo máximo para el género me llena de alegría y de orgullo”, dijo.

Sobre los pasos que darán sus hijos, narra con un dejo de ternura que los más pequeños tienen algo de la vida de artista que él les ha inculcado de forma indirecta: “Bueno, mis hijos más grandes tienen una forma distinta de pensar y los pequeños son una bomba, la más pequeña no tiene pena de nada y canta, baila, canta en otros idiomas, es un personaje, mientras que su hermano se dedica a iluminarla para que intérprete, un poco más a la producción, y si ellos quieren pues los apoyaré, pero de momento todo queda en juegos”, aseguró el cantante, aunque en su nuevo material comparte créditos con sus hijas en el tema “Hoy tengo tiempo”.

CLAVES

SU AGENDA

El cantante se presenta con su Vives tour el próximo domingo en el Auditorio Nacional, previamente se presentará en Monterrey y Guadalajara.

Su gira lo llevará también a ciudades estadunidenses como Orlando, Boston y Nueva York, entre otras.

Asegura que está orgulloso de la gente que defiende el género urbano como lo hace Daddy Yankee, “Estoy en mucha comunicación con él y es de los pocos cantantes que realmente cuidan lo que cantan para dar la cara por el género”.