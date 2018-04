Carlos Vives deja huella en Guadalajara

Guadalajara

Miles de tapatíos se dieron cita para gritar Vives y corear las novedades como los éxitos que nunca faltarán. En un recinto casi lleno, el ambiente festivo reinó durante todo el show. A las 21:40 horas las luces se apagaron y Carlos subió de nuevo al escenario del Auditorio Telmex, poco más de un año desde la anterior visita.

Un video de instrucción se proyectó en la enorme pantalla que se dividía en tres y fue el tema "Déjame entrar" el abridor. Aunque el vallenato contagió desde la primera canción, no todos se atrevían a ponerse de pie y bailar. "Tuve un problema deportivo pero no importa porque sé que en Guadalajara. Me dijeron que no importa que llegue cojo, en Guadalajara son muy bailadores", dijo antes de que inminentemente todos se pusieran de pie para no decepcionarlo, al ritmo de "Ahí llego yo".

"Hoy tengo tiempo" siguió la velada a ritmo del acordeón y las percusiones que mantuvieron las caderas en movimiento con "La cañaguetera". Con guitarra en mano y un caleidoscopio ilustrándolo en pantallas cantó enseguida "El cantor de Fonseca" y después las flautas, con Carlos tocando una de ellas, dieron la bienvenida a "Fruta fresca". "Ella es mi fiesta", mantuvo el buen ambiente, algunos asistentes ya se secaban las gotas de sudor y la felicidad en sus rostros ya estaba grabada.

"Nuestro secreto" fue una de las más coreadas, a la cual le siguió una versión en vallenato de "La llorona", el clásico de Chavela Vargas para la cual se acompañó de Flor Amargo. La cantante, que ya tenido una racha de popularidad en realitys de concursos musicales también le acompañó en "Nota de amor" en donde originalmente hace dueto con Wisin la estrella del reggaetón. La agrupación de hip hop Chocquib Town fueron los siguientes invitados en "El mar de sus ojos”, pero esta vez gracias a la magia de la tecnología, cuando se proyectara su participación en las pantallas del escenario. "Esta canción es la primera vez que la cantaré esta noche. La escribimos con Thalia, espero que canten si ya se la saben. Y los fans de Thalia que son terribles me pedían que la cantara", dijo antes de interpretar "Todo me gusta" y esa vez para acompañarlo arribó otra Thalia, una de las finalistas en su equipo del reality La Voz México.

El firmamento de luces de móviles llegó con "La foto de los dos". Los asistentes que formaban parte de la comunidad colombiana en Guadalajara recibió el saludo y cariño de Vives y compartió un mensaje de hermandad con los mexicanos, y un breve recuento de sus comienzos en la música previo a interpretar "La tierra del olvido" para la cual se acompañó de Mayela Orozco también de La Voz México.

Una de las asistentes que se ubicaba en las primeras filas tuvo también la oportunidad de subir a bailar en esa canción. Después aprovecharon su visita para entregarle un reconocimiento por mantener su más reciente sencillo por más de 12 semanas en el tope de más listas. La noche estaba por terminar tras casi dos horas de concierto en donde Vives nuevamente dejó felices y llenos de energía a sus seguidores.

MC